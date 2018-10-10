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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

نیمه نخست امسال؛

۲۵۰ کیلو انواع مواد مخدر در ماکو کشف شد

۲۵۰ کیلو انواع مواد مخدر در ماکو کشف شد

ارومیه - فرماندار  ماکو از کشف ۲۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین علیزاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اینشهرستان با اعلام این خبر افزود: این میزان مواد مخدر با تلاس پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در شش ماه گذشته از سوداگران کشف و ضبط شده و در این خصوص ۱۲۹ نفر هم به عنوان عامل قاچاق و توزیع کننده دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

فر ماندار ماکو از کشف و متلاشی شدن پنج باند تهیه و توزیع مواد مخدر هم در این شهرستان خبر داد و اظهارداشت: نیمه نخست امسال ۱۶ نفر ازعوامل این باند ها هم دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند .

علیزاده در ادامه از تلاشهای سربازان گمنام امام زمان (عج) در کشف و متلاشی شدن باند بزرگ مواد مخدر در هفته گذشته در گمرک بازرگان تقدیر و تشکر کرد .

کد مطلب 4426465

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