بسته سیاستی باغستان در راستای تحقق شهر پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی امور توسعه پایدار شهری شورای مشورتی سیاستگذاری «شمس» قزوین ۱۴۰۴ روز چهارشنبه با موضوع بررسی بسته سیاستی باغستان سنتی قزوین برگزار شد.
محمود داوران، رئیس کارگروه تخصصی امور توسعه پایدار شهری شمس، با تاکید بر این که بسته سیاستی باغستان باید تا پایان مهرماه تهیه شود، گفت: بسته سیاستی ابعاد مختلفی دارد، اما هسته مرکزی آن در چهار محور جمعبندی شده است.
رئیس کارگروه تخصصی امور توسعه پایدار شهری ادامه داد: بسته سیاستی با محوریت احیا، حفاظت و بهرهبرداری از باغستان سنتی در راستای تحقق شهر پایدار است و وارد موارد اجرایی و عملیاتی موضوع نمیشویم، تنها در حوزه سیاستگذاری ورود میکنیم.
داوران تاکید کرد: طرحهای مرتبط با حریم باغستان باید از تشویق به تغییر کاربری خودداری کند و کلیت ۲۵۰۰ هکتار باغستان حفظ شود.
رئیس کارگروه تخصصی امور توسعه پایدار شهری با تاکید بر این که مطالعات نشان میدهد راندمان آبیاری باغستان ۳۰ درصد است، خاطرنشان کرد: ضمن این که بخشهایی از باغستان به آبیاری غرقابی نیاز دارد، اما باید برای آبیاری از روشهای مدرن و تحت فشار استفاده کرد.
شکوه کرمانشاهیان با تاکید بر ضرورت اصلاح رفتار مدیریتی نسبت به باغستان سنتی قزوین، گفت: شورای عالی باغستان باید شیوهنامه اجرایی داشته باشد تا بر مبنای آن از ایجاد تغییرات و تخریب باغستان جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: میتوان با استناد بر قانون تغییر کاربری و تکه شدن زمینها، از توافقهای شهری در محدوده ۲۵۰۰ هکتاری باغستان و انبساط شهری در این محدوده جلوگیری کرد.
کرمانشاهیان با بیان این که یکی از چالشهای باغستان، تاکید نداشتن بر پژوهش و نبود ارتباط با دانشگاه است، خاطرنشان کرد: مناسبسازی ابزار کشاورزی مورد استفاده باید با توجه به وضعیت موجود باغستان انجام شود.
این عضو کارگروه افزود: استفاده از روشهای نوین آبیاری باید مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ممکن است با توجه به وجود درختان کهنسال در کنار درختان جوان، امکان تغییر روش آبیاری نباشد.
هرمز محمودیراد عضو دیگر کارگروه نیز بر تجزیه و تحلیل میزان آب مصرفی باغستان سنتی قزوین در سالهای مختلف تاکید کرد.
محمدرضا صدیقی، نیز با تاکید بر این که برای ساماندهی باغستان قزوین باید نهادهای مرتبط با موضوع مشخص شوند، گفت: نقش سایر نهادهای مرتبط با باغستان سنتی قزوین مشخص نیست و در حوزه ترویج کشاورزی اتفاقی برای باغستان نمیافتد.
صدیقی با بیان این که دولت باید از حفظ باغستان حمایت کند، اظهار کرد: ارائه راهکارهای تشویقی و ایجاد موانعی چون جلوگیری از فنسکشی به احیای باغستان کمک میکند.
در ادامه این نشست، سعید رشوند، با تاکید بر این که به دلیل مشکلات کلان کشور، تمام پروژهها با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام میشود، گفت: شرایط اقتصادی جهاد کشاورزی مساعد نیست و خدمات خارج از برنامههای تدوین شده ارائه نمیدهد.
رشوند با تاکید بر این که حقابه باغستان باید قانونمند شود، گفت: به جای ایجاد باغ در مناطق بالادست و پایین دست، باغستان سنتی را حفظ کنیم و حریم باغستان را حفظ و مانع ایجاد شود.
این عضو کارگروه همچنین به نیمه تمام ماندن طرح انگشتنگاری گونه های بادام و زردآلو در باغستان سنتی اشاره کرد.
عباس زرنگار، نیز در این نشست گفت: در نشستی با حضور باغداران عمده باغستان قزوین، نیازهای آن ها را به ویژه در حوزه آب و سهم آن ها از رودخانه، احصا شود.
وی درخصوص تشکیل تعاونی باغستان نیز گفت: طومارهای حقابه، باغداران را به هم متصل کرده و نیازی به تشکیل تعاونی نیست.
زرنگار با تاکید بر اهیمت حفظ امنیت باغستان و تاثیر آن در احیای باغات گفت: ایجاد دیوار در اطراف قطعات بزرگ میتواند به امنیت باغستان کمک کند.
حیدر بارانی نیز در ادامه این جلسه به مبحث کشاورزی و باغداری پایدار اشاره کرد و گفت: ممکن است با انتقال و استفاده از آب تصفیهخانه قزوین در آبیاری باغستان، خاک آن از بین برود و استفاده از آب چاه، پایدار نیست.
این عضو کارگروه تخصصی امور توسعه پایدار شهری در ادامه بیان کرد: باغداران با کشاورزی ارگانیک آشنا شوند تا باغستان به عنوان منبع تولید محصولات ارگانیک معرفی و برند شود. همچنین موضوع فرآوری محصولات باغستان مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما