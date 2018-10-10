آغاز برداشت پسته در خاتم/کاهش ۷۵درصدی عملکرد محصول نسبت به پارسال

مجتبی آغاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خاتم در الگوی کشت محصولات باغی دارای رتبه خوبی است، اظهار داشت: پسته با سطح ۱۹ هزار و ۹۶۰ هکتار، مقام اول سطح زیر کشت و تولید این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم افزود: بیش از ۶۵ درصد سطح زیر کشت باغ‌های پسته شهرستان به رقم اکبری، ۱۵ درصد احمد آقایی، ۱۰ درصد کله قوچی و ۱۰ درصد بقیه، به سایر ارقام اختصاص دارد.

آغاز بیان کرد: امسال پیش‌بینی‌ می‌شود از سطوح زیر کشت باغ‌های پسته خاتم، هزار و ۶۰۰ تن پسته خشک برداشت شود که ۷۵ درصد کاهش عملکرد نسبت به سال‌های گذشته داریم.

وی از دلایل کاهش محصول امسال می توان به عدم تامین نیاز سرمایی، گرمای بیش از حد اوایل بهار (گرمازدگی ۲۸ فروردین، نوسانات دمایی، سرمازدگی ۲۸ اسفند و ۱۶ فروردین، تگرگ زدگی، عدم تلقیح با توجه به شرایط اقلیمی در فروردین ماه ۹۷، ریزش جوانه‌های گل بر اثر طغیان سیل در سال گذشته و ... اشاره کرد.

آغاز خاطرنشان کرد: برای سال آینده بر اساس جوانه گل روی درختان، ارقام اکبری و احمد آقایی وضعیت خیلی خوبی دارد و در مجموع جوانه گلی که روی درختان برای سال آینده وجود دارد، از جوانه گلی که سال گذشته برای محصول امسال تشکیل شده بود، خیلی بیشتر است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با بیان اینکه پسته شهرستان با کیفیت‌ترین پسته کشور است، عنوان کرد: معیار سنجش کیفیت و استاندارد صادرات پسته منطقه، عدم وجود آفت آفلاتکسین است.

آغاز در مورد فرآوری محصول پسته نیز بیان کرد: شهرستان خاتم دارای ۵۵ خط دستگاه فرآوری پسته است که کار پوست‌کنی، خشک کردن، جدا کردن پسته سر بسته و باز را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: از نظر اشتغال به ازای هر هکتار باغ پسته، ۱.۲ اشتغال ثابت در خاتم وجود دارد که در فصل برداشت افراد بیشتری مشغول به کار می شوند و امسال با توجه به کاهش عملکرد ۷۵ درصدی، نیروی کارگری بسیار کمتری به کار گرفته می شود.

آغاز یادآور شد: در راستای افزایش محصول پسته شهرستان خاتم، پیگر راه‌اندازی یک واحد ایستگاه تحقیقاتی پسته هستیم که امیدواریم بتوانیم با رایزنی‌های لازم به این خواسته پسته کاران شهرستان دست پیدا کنیم.