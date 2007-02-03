  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۳۳

/رقابت های بین المللی دو و میدانی دهه فجر/

تعداد میهمانان به هشت کشور رسید

تعداد میهمانان به هشت کشور رسید

رقابت های بین المللی دو و میدانی دهه مبارک فجر اوایل اسفند ماه در تهران برگزار می شود و تاکنون هشت تیم آسیایی برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی دو و میدانی دهه مبارک فجر در 14 ماده داخل سالن و در دوبخش بانوان ومردان طی روزهای پنجم و ششم اسفند ماه برگزار می شود.

بر پایه این گزارش، برای حضور در این رقابت ها هشت کشور قرقیزستان، ارمنستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، سوریه و ترکمنستان آمادگی خود را بر ای شرکت در هر دو بخش بانوان ومردان اعلام کرده اند.

 فدراسیون دو و میدانی برای شرکت در رقابت های دهه فجر سال جاری از 20 کشور آسیایی و چند کشور مطرح اروپایی دعوت به عمل آورده که دراین بین به غیر از هشت کشور مذکور، دو تیم قزاقستان و کویت نیز به صورت شفاهی حضور خود را اعلام کرده اند.

کد مطلب 442648

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها