تعداد میهمانان به هشت کشور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی دو و میدانی دهه مبارک فجر در 14 ماده داخل سالن و در دوبخش بانوان ومردان طی روزهای پنجم و ششم اسفند ماه برگزار می شود.

بر پایه این گزارش، برای حضور در این رقابت ها هشت کشور قرقیزستان، ارمنستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، سوریه و ترکمنستان آمادگی خود را بر ای شرکت در هر دو بخش بانوان ومردان اعلام کرده اند.

فدراسیون دو و میدانی برای شرکت در رقابت های دهه فجر سال جاری از 20 کشور آسیایی و چند کشور مطرح اروپایی دعوت به عمل آورده که دراین بین به غیر از هشت کشور مذکور، دو تیم قزاقستان و کویت نیز به صورت شفاهی حضور خود را اعلام کرده اند.