افزایش کرایه حمل دلیل گرانی میوه در بازار

عیسی حاج علیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش قیمت میوه در روزهای گذشته به دلیل دلالی نیست بلکه ناشی از افزایش نرخ کرایه می باشد که تا سه برابر نیز رخ داده است.

وی همچنین مشکلات حمل و نقل را در افزایش قیمت میوه ها موثر دانست و افزود: با این حال، این روزها بازار به تعادل رسیده است.

رئیس اتحادیه بارفروشان کرمانشاه با بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز کاهش یافته عنوان کرد: قیمت سیب زمینی از سه هزار تومان به یک هزار و ۵۰۰، گوجه فرنگی از پنج هزار تومان به حدود سه هزار و پیاز از یک هزار و ۳۰۰ به حدود ۸۰۰ تومان رسید.

وی درباره قیمت میوه های پاییزی نیز گفت: همچنین قیمت نارنگی ۲۰ درصد کاهش یافته اما سیب درختی با توجه به بارش شدید و سرما در فصل بهار کمبود دارد و نسبت به سال قبل گران تر است.

حاج علیانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سیب درختی به ازای کیلویی حدود هشت هزار تومان به فروش می رسد که گرانترین میوه پاییزی است البته سیب انواع مختلفی دارد که قیمت های آن نیز متفاوت است.

وی با بیان اینکه میوه انار نیز از سه هزار تا ۶ هزار تومان به فروش می رسد افزود: میوه قابل نگهداری و احتکار نیست و عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین می کنند.