پاکسازی طبیعت و همیاری برای مرمت آثار تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان محیط زیست نیمه نخست مهرماه را با انجام فعالیت‌های مختلفی برای حفظ محیط زیست در سراسر کشور سپری کردند.

صد و هفتاد و چهارمین برنامه‌ی تشکل پاکسازان طبیعت فارس با حضور ۴۰ نفر از اعضای گروه به فرهنگسازی و همچنین پاکسازی رودخانه حَسنی پاچر با همراهی بخشدار و دهدار این روستای زیبا اختصاص یافت. همچنین به مناسبت گرامیداشت روز و هفته جهانی کودک بعد از پاکسازی رودخانه به کودکان روستا کتاب داستان و کیسه های پارچه ای اهدا شد. زباله‌های جمع‌آوری شده توسط دهدار روستا به سایت زباله انتقال یافت.

تور گردشگری محیط زیستی به همراه برنامه بازدید از منطقه حفاظت شده کُرایی با همت اداره محیط زیست و گردشگری شوشتر و با مشارکت انجمن های محیط زیستی شهرستان های شوشتر انجام شد. حاضران در این برنامه ضمن حضور در روستای تاریخی رهدار و بررسی بافت روستایی آن، از جاذبه های توریستی منطقه حفاظت شده، آب بند منطقه و پاسگاه محیط بانی بازدید کردند. دوربین‌کِشی با هدف بررسی زوایای مختلف منطقه و مشاهده گونه‌های مختلف گیاهی و حیات وحش از دیگر بخش های این برنامه بود.

با همت انجمن بانوان طبیعت آبدانان، در راستای حفظ محیط زیست و کاهش پسماند دانش آموزان دبستان نیلا در شهر آبدانان از لیوان وبطری های دائمی استفاده می کنند.

منطقه گردشگری سراب بلاغ حک با همراهی فرمانداری و اداره محیط زیست شازند و حضور ۵۰ نفر از اعضای موسسه زیست محیطی محافظان طبیعت، از زباله پاکسازی شد. این برنامه با هدف تاثیر بر گردشگران حاضر در منطقه برگزار شد.

نشست اعضای انجمن هواداران کارون زلال و طبیعت دوستان سبز و زیبا با شهردار شوشتر و معاون وی برگزار شد. در این نشست به بررسی چالش ها و مسائل مختلف محیط زیستی شهرستان پرداخته شد و حاضرین ضمن بیان دیدگاهها، پیشنهادات و راهکارها، پرسشهایی نیز مطرح کردند.

دانش آموزان دبستان حامی لاهیجان که در سال تحصیلی گذشته تحت آموزش های محیط زیستی انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان قرار گرفته بودند به همکاری با پویش جمع آوری درهای بطری پلاستیکی پرداختند.

مصالح ساختمانی تهیه و بسته بندی شده توسط شهرداری نطنز جهت مرمت اثر تاریخی و با ارزش گنبدباز، توسط کوهنوردان گروه دوستان کوهنورد بادرود و باشگاه کوهنوردی شاهین نطنز، به بالای قله انتقال یافت. در این برنامه که با مشارکت حدود ۳۰ نفر از کوهنوردان برگزار شد، بیش از ۲۰۰ کیلوگرم ماسه به بالای قله منتقل شد.

محوطه زیر پل مارون، توسط ۳۰ نفر از اعضای پرتلاش گروه رفتگران طبیعت بهبهان از زباله پاکسازی و ته سیگار ها نیز جمع آوری شد. این گروه تلاش می کند تا پایان سال جاری، شهر بهبهان را به شهری بدون زباله تبدیل کند.

انجمن های محیط زیستی منطقه نقده در آذربایجان غربی در راستای حفظ و حراست از تالاب های این استان از جمله تالاب های دشت سولدوز نقده کماکان فعالیت های محیط زیستی خود را انجام می دهند. دشت سولدوزواقع درشهرستان نقده ۱۸ تالاب فصلی ودایمی ازجمله سه تالاب بین المللی دارد که درتمام فصول سال پذیرای گردشگران بویژه گروههای پرنده نگر داخلی وخارجی است.

به مناسبت روزجهانی زیستگاهها و هفته جهانی حیات وحش دومین کارگاه آموزشی زیست محیطی در دبستان غیردولتی پسرانه هوشمند دانیال نبی با همت انجمن بوم بانان گیل و دیلم، شهرستان رشت با نمایش فیلم و کشیدن نقاشی پیرامون حیوانات مورد علاقه و زیستگاه آن ها و همچنین پرسش و پاسخ پیرامون این موضوعات برگزار شد.

با همت اعضای موسسه مردم نهاد یاوران ندای زمین، برنامه فرهنگ سازی دوچرخه سواری در بم انجام شد. دوچرخه سواران در این برنامه از باغ شهر جهانی بم تا ارگ کهن بم را رکاب زدند.

دوچرخه سواری برای رسیدن به هوای پاک، شعار صد و بیستمین برنامه گروه رفتگران طبیعت بهبهان بود. در این برنامه تعدادی از اعضای گروه، حدفاصل باغ ملی تا پارک بعثت را رکاب زدند.

انجمن اوج سبز زاگرس و هیأت کوهنوردی شهرستان ازنا با همکاری اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان به اتفاق جمعی از کوهنوردان ازنا در قالب دو تیم، زباله های به جا مانده در کوه را پاکسازی کردند. در این دو حرکت خودجوش که با جمع آوری بیش از ۶۰۰ کیلو زباله همراه بود، تیم اول (متشکل از انجمن اوج سبز زاگرس و تعدادی از کوهنوردان همیار محیط زیست)، ارتفاعات ۳۸۰۰ تا ۴۱۵۰ متری منطقه چال کبود و خط الرأس قله سنبران تا قله گل گل و تیم دوم (اعضای هیأت کوهنوردی ازنا)، مسیر کوهنوردان تا پناهگاه گل گل و اطراف آنرا پاکسازی کردند. هفته های گذشته، مسیر قله و پناهگاه کول جنون نیز توسط انجمن اوج سبز و کوهنوردان ازنایی پاکسازی شده بود.

به مناسبت هفته کودک با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کلاس آموزشی و کارگاه نقاشی با موضوع آب و تالاب در شهرستان برگزار شد. در این برنامه که با حضور رییس و کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان پلدختر برگزار شد، رییس این اداره راجع به اهمیت حفظ محیط زیست، آب و تالاب مطالبی بیان و پس از آن کارگاه نقاشی در بین دانش آموزان با محوریت آب و تالاب برگزار و در پایان نیز به نقاشی های برتر و منتخب جوایزی اهدا شد.