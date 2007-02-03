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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۱۹

500 شعبه و دفتر خدمات ارتباطی شهری و روستایی پست بانک افتتاح می‌شود

همزمان با ایام الله دهه فجر و به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 500 شعبه دفتر خدمات بانکی پست بانک در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پست بانک، از این پروژه ها 5 شعبه اختصاصی پست بانک، 225 دفتر خدمات ارتباطی شهری و 220 دفتر خدمات ارتباطی روستایی است که با افتتاح این مراکز خدمات متعارف بانکی به مشتریان و مردم ارائه می شود.

دو شعبه در استان سمنان و در استانهای بوشهر و مرکزی هر کدام یک شعبه و همچنین یک باجه در استان کرمان راه اندازی می شود.

همچنین از مجموع 225 دفتر خدمات ارتباطی شهری در استان تهران 35 دفتر و استانهای ایلام، سمنان و یزد هر کدام 2 دفتر به ترتیب بیشترین و کمترین افتتاح را دارند و بر این اساس در استان خوزستان 22 دفتر، استانهای مازندران و اصفهان هر کدام 21 دفتر، فارس 18 دفتر، آذربایجان شرقی 17 دفتر، خراسان جنوبی 13 دفتر، آذربایجان غربی 11 دفتر، گیلان 10 دفتر، استانهای کرمان ، کرمانشاه و مرکزی هر کدام 7دفتر، هرمزگان 5 دفتر، استانهای قزوین ، سیستان و بلوچستان و لرستان هر کدام 4 دفتر، استانهای کهکیلویه و بویر احمد ، قم، زنجان، خراسان شمالی ، چهارمحال بختیاری، اردبیل  و همدان هر کدام 3 دفتر، به بهره برداری می رسد.

همچنین از مجموع 220 دفتر خدمات بانکی روستایی، تعداد 66 دفتر در استان کرمان، 60 دفتر در مازندران،50 دفتر در سیستان و بلوچستان، 16 دفتر در کهکیلویه و بویراحمد، 10 دفتر در خراسان جنوبی ، 8 دفتر در استان همدان، 7 دفتر در هرمزگان و 3 دفتر در گیلان راه اندازی می شود.

کد مطلب 442651

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