به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پست بانک، از این پروژه ها 5 شعبه اختصاصی پست بانک، 225 دفتر خدمات ارتباطی شهری و 220 دفتر خدمات ارتباطی روستایی است که با افتتاح این مراکز خدمات متعارف بانکی به مشتریان و مردم ارائه می شود.

دو شعبه در استان سمنان و در استانهای بوشهر و مرکزی هر کدام یک شعبه و همچنین یک باجه در استان کرمان راه اندازی می شود.

همچنین از مجموع 225 دفتر خدمات ارتباطی شهری در استان تهران 35 دفتر و استانهای ایلام، سمنان و یزد هر کدام 2 دفتر به ترتیب بیشترین و کمترین افتتاح را دارند و بر این اساس در استان خوزستان 22 دفتر، استانهای مازندران و اصفهان هر کدام 21 دفتر، فارس 18 دفتر، آذربایجان شرقی 17 دفتر، خراسان جنوبی 13 دفتر، آذربایجان غربی 11 دفتر، گیلان 10 دفتر، استانهای کرمان ، کرمانشاه و مرکزی هر کدام 7دفتر، هرمزگان 5 دفتر، استانهای قزوین ، سیستان و بلوچستان و لرستان هر کدام 4 دفتر، استانهای کهکیلویه و بویر احمد ، قم، زنجان، خراسان شمالی ، چهارمحال بختیاری، اردبیل و همدان هر کدام 3 دفتر، به بهره برداری می رسد.

همچنین از مجموع 220 دفتر خدمات بانکی روستایی، تعداد 66 دفتر در استان کرمان، 60 دفتر در مازندران،50 دفتر در سیستان و بلوچستان، 16 دفتر در کهکیلویه و بویراحمد، 10 دفتر در خراسان جنوبی ، 8 دفتر در استان همدان، 7 دفتر در هرمزگان و 3 دفتر در گیلان راه اندازی می شود.