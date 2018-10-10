مساجد جایگاه مبارزه با شرک باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج طلاب و روحانیون استان با بیان اینکه مقام حیات مانند هر امانت دیگری باید حفظ شود، افزود: این مقام در سلسله موجودات و ارتقاء سطوح مختلف دارای جایگاه بالایی بوده که خداوند به برخی از موجودات عطا کرده است.

وی بیان کرد: عالمی که در آن زندگی می کنیم، عالم تضاد بوده و هر چیزی آفتی دارد بنابراین برای حیات باید با آفات مبارزه کرد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه میدان مبارزه حیات گیاهی تا حیات حیوانی طبیعت است، اظهار کرد: حیات انسانی به عقل و ایمان است بنابراین انسان باید از حیات طیبه خود نگهداری کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه هر جایگاهی نیازمند مبارزه و حفاظت است، افزود: مسجد جایگاه مقدسی بوده که محراب آن محل مبارزه با شرک است.

وی با بیان اینکه محراب، محل مقاومت در برابر آلودگی ها است، اظهار کرد: نمازی که مبارزه با شرک، نفاق و کفر نباشد، بی خاصیت است.

آیت الله عبادی بیان کرد: اگر در حیات معنوی کم بیاوریم، همه رشته ها حیات اعم از استقلال فکری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از بین می روند.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی هم در این دیدار بیان کرد: ۶۷ شهید روحانی و ۱۶ شهید دانشجو در استان وجود دارند.

حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی با بیان اینکه طی سال گذشته چهار یادواره شهدا با همکاری دانشگاه ها برگزار شده است، افزود: برای سال جاری ۶۸ یادواره شهدا در مدارس حوزه علمیه استان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید استان بیان کرد: در راستای برگزاری این کنگره ۶۸ جلد کتاب جیبی برای هر شهید آماده شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی افزود: همچنین پنج جلد کتاب از شهدای شاخص تالیف شده است.