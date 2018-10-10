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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

مساجد جایگاه مبارزه با شرک باشد

مساجد جایگاه مبارزه با شرک باشد

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بابیان اینکه هر جایگاهی نیازمند مبارزه و حفاظت است، گفت:مساجد جایگاه مقدسی بوده که محراب آن باید محل مبارزه با شرک باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج طلاب و روحانیون استان با بیان اینکه مقام حیات مانند هر امانت دیگری باید حفظ شود، افزود: این مقام در سلسله موجودات و ارتقاء سطوح مختلف دارای جایگاه بالایی بوده که خداوند به برخی از موجودات عطا کرده است.

وی بیان کرد: عالمی که در آن زندگی می کنیم، عالم تضاد بوده و هر چیزی آفتی دارد بنابراین برای حیات باید با آفات مبارزه کرد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه میدان مبارزه حیات گیاهی تا حیات حیوانی طبیعت است، اظهار کرد: حیات انسانی به عقل و ایمان است بنابراین انسان باید از حیات طیبه خود نگهداری کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه هر جایگاهی نیازمند مبارزه و حفاظت است، افزود: مسجد جایگاه مقدسی بوده که محراب آن محل مبارزه با شرک است.

وی با بیان اینکه محراب، محل مقاومت در برابر آلودگی ها است، اظهار کرد: نمازی که مبارزه با شرک، نفاق و کفر نباشد، بی خاصیت است.

آیت الله عبادی بیان کرد: اگر در حیات معنوی کم بیاوریم، همه رشته ها حیات اعم از استقلال فکری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از بین می روند.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی هم در این دیدار بیان کرد: ۶۷ شهید روحانی و ۱۶ شهید دانشجو در استان وجود دارند.

حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی با بیان اینکه طی سال گذشته چهار یادواره شهدا با همکاری دانشگاه ها برگزار شده است، افزود: برای سال جاری ۶۸ یادواره شهدا در مدارس حوزه علمیه استان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید استان بیان کرد: در راستای برگزاری این کنگره ۶۸ جلد کتاب جیبی برای هر شهید آماده شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی افزود: همچنین پنج جلد کتاب از شهدای شاخص تالیف شده است.

کد مطلب 4426513

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