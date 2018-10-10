ایجاد بستر ارتباطی بین نخبگان کشورهای مختلف فارغ از مسائل سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی وزیر علوم که جهت شرکت در پانزدهمین اجلاس علم و فناوری کیوتو، به ژاپن سفر کرده است در ادامه برنامههای سفر خود با تعدادی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در توکیو دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که در محل سفارت ایران در توکیو برگزار شد، وزیرعلوم، رسالت وزارت علوم را ایجاد بستر ارتباطی قوی بین نخبگان کشورهای مختلف فارغ از مسائل سیاسی دانست.
وی انجام پروژههای مشترک را از یک طرف سبب علاقهمندی به همکاری دو طرف و از سوی دیگر سبب معرفی ظرفیتها و توان علمی کشور برشمرد و گفت: این امر به کاهش نگرانیهای سیاسی دیگران کمک میکند.
وزیر علوم نهادینه شدن همکاری با مراکز تحقیقاتی را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: این ارتباطات سبب انتقال تجربه میشود.
وی با بیان اینکه فضای جلسه بیانگر کمک مجموعه علمی به بخشهای مختلف کشور است، به تشریح عملکرد علمی و ساماندهی دانشگاههای کشور پرداخت و بر ضرورت توسعه روابط علمی بینالمللی تاکید کرد.
در ادامه این دیدار دانشجویان بر ضرورت الگوبرداری از ساختار پژوهشی ژاپن، رفاه پژوهشی، ارائه خدمات بیشتر به فرصتهای مطالعاتی، آمادگی انجمن علمی ایسیج جهت ایجاد ارتباطات بین دانشگاههای ژاپن و ایران و پر کردن خلاء رایزن علمی در ژاپن تاکید کردند.
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