برلین در صدد گسترش همکاری با تونس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «گرد مولر» وزیر توسعه آلمان که به همراه یک هیات بلندپایه به تونس سفر کرده با مقامات مختلف این کشور دیدار و گفتگو کرد.

مولر در دیدار و گفتگوهای خود ۷ سند همکاری دوجانبه با شرکت های تونسی را به امضا رساند.

وزیر توسعه آلمان بعد از امضای قراردادهای همکاری دوجانبه خاطر نشان کرد: برلین خواهان توسعه همکاری های مختلف با کشورهای آفریقایی است. تونس از جمله کشورهای مستعد برای همکاری های دوجانبه با آلمان است.

این مقام آلمانی همچنین گفت: اشتغال زایی در کشورهای آفریقایی می تواند سبب کاهش مهاجرت شهروندان آنها به سایر کشورها شود.

در حال حاضر حدود ۲۷۰ شرکت آلمانی با ۶۰ هزار جایگاه شغلی در تونس فعال و مشغول بکار هستند.