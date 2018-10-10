تأثیرگذاری آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ حقوق شهروندی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه محمدحسن عاقل‌منش رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت با نادر جهان‌آرای مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به منظور هماهنگی بیشتر برای اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و استفاده از فضای آموزشی، مدارس و همچنین مرمت، احیای تغییرکاربردی مدارس تاریخی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت با اشاره به اینکه به دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان این کشور نگاه می شود، اظهارکرد: آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین نهاد آموزشی نقش موثری در توسعه فرهنگی و آموزش حقوق شهروندی دارد.

محمدحسن عاقل‌منش از اعلام آمادگی واگذاری فضاهای شهری برای اجرای نقاشی‌های دیواری توسط کارآموزان فنی و حرفه ای خبر داد و افزود: سازمان زیباسازی شهرداری آمادگی دارد این ساز و کار را فراهم کند تا هم سبب زیبایی فضای شهری و هم بهره‌مندی از ظرفیت‌های هنرمندان شهر رشت شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های سازمان فضای سبز شهرداری توسعه فضای سبز است، گفت: در این‌باره می توانیم از زمین های بلااستفاده بهره برده و به عنوان فضای سبز تغییر کاربری دهیم.

عاقل منش همچنین خواستار همکاری دو جانبه آموزش و پرورش با سازمان پسماند شهرداری برای اجرای بهتر طرح تفکیک زباله از مبدأ در سطح مدارس شد، مطرح کرد: در این زمینه آموزش و پرورش با توجه به گسترده بودن جامعه هدف آن نقش مهمی می تواند ایفا کند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات شورای مدرسه و انتخاب شهردار، تصریح کرد: برگزاری انتخابات شورای مدرسه بخشی از مرحله اجتماعی شدن دانش آموزان است که می تواند سطح فرهنگ شهروندی را افزایش دهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت بر اختصاصی شدن فضای کتابخانه‌ای مدارس به منظور استفاده عموم مردم تأکیدکرد و گفت: نهاد کتابخانه‌ها آمادگی دارد با معرفی کتابدار برای اجرای این طرح با آموزش و پرورش همکاری کند.

لزوم توجه آموزش و پرورش به احیای مدارس قدیمی و تاریخی

در ادامه این نشست مسئول بناهای میراثی شورای شهر رشت خواستار توجه مدیرکل آموزش و پرورش به مرمت و احیای مدارس میراثی به ویژه مرکز استان شد و تاکیدکرد: این بناها هویت فرهنگی شهر بوده که احیای آنها می تواند به توسعه فضاهای فرهنگی کمک کند.

مهری شیرمحمدی با اشاره به انتشار گزارش وضعیت مدرسه فروغ در خبرگزاری مهر و بازدید «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه از قدیمی‌ترین مدرسه دخترانه رشت دو سال گذشته، اظهار کرد: با وجود تاکید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر لزوم توجه به این مدرسه و همچنین قول تأمین اعتبار مرمت، متاسفانه هنوز هیچ طرح مدونی از سوی آموزش و پرورش به عنوان مالک مدرسه فروغ و اداره کل میراث فرهنگی گیلان به سازمان برنامه و بودجه ارسال نشده است.

وی به انتشار گزارشات متعدد در زمینه احیای مدرسه فرهیختگان در رسانه‌ها اشاره کرد و افزود: اگرچه اداره کل میراث فرهنگی مرمت سقف مدرسه را در دستور کار قرار داده اما کافی نبودن اعتبار این اداره موجب توقف پروژه مرمت مدرسه فروغ شد.

توسعه فضاهای کتابخانه‌ای در مدارس از برنامه‌های آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه این دستگاه از همکاری با شورای شهر رشت استقبال می کند، اظهارکرد: متاسفانه در سال‌های گذشته این دو سازمان همکاری و تعامل خوبی نداشته و نیازمند اهتمام بیشتر مدیران حوزه شهری است.

نادر جهان‌آرای برآمادگی آموزش و پرورش برای بهره‌مندی از فضاهای فرهنگی و ورزشی مدارس توسط عموم مردم تأکید کرد و گفت: توسعه فضاهای کتابخانه‌ای نیز یکی از اولویت‌های آموزش و پرورش است. کتابخانه‌ها نقش مهمی در حوزه فرهنگ سازی جامعه ایفا می کنند.