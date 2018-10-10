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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

رئیس دانشگاه ارومیه:

نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای در ارومیه برگزار می شود

نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای در ارومیه برگزار می شود

ارومیه - رئیس دانشگاه ارومیه از برگزاری چهل و سومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای مهرماه امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم حب نقی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این نمایشگاه ۲۱ تا ۲۵ مهرماه سالجاری برگزار می شود افزود: این نمایشگاه با هدف تقویت خودباوری، اعتماد به نفس، یادآوری تلاش دانشمندان هسته ای کشور در سایت نازلوی دانشگاه ارومیه برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه از آخرین دستاوردهای هسته ای کشور رونمایی می شود.

حب نقی نسبت به حاشیه های اخیر در خصوص رتبه دانشگاه ارومیه واکنش نشان داد و افزود: آخرین رتبه جهانی دانشگاه زیر ۱۲۵۰ جهانی است و در حال حاضر رتبه ۲۲ کشوری را داریم.

رئیس دانشگاه ارومیه از کاهش تعداد دانشجو در این مجموعه دانشگاهی خبر داد و گفت: متاسفانه عمده دانشگاه های کشور و استان با پدیده صندلی خالی مواجه شده اند و جمعیت جوان و متقاضی تحصیل به شدت رو به کاهش است.

حب نقی با اشاره به اینکه ۵۰۰ مدرس مشغول تدریس در دانشگاه هستند افزود: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار دانشجو شامل چهار هزار نفر کارشناسی ارشد و هزار نفر مقطع دکتری و بقیه در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل هستند.

کد مطلب 4426521

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