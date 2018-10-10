کشفیات سرقت در جویبار ۱۷ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ اکبر درویشی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی با اعلام اینکه در سالجاری ۳۰۰ سارق ، ۷۰ نفر در حوزه موادمخدر ، ۱۹ نفر در بحث قاچاق کالاو ۳۵۰ نفر در دیگر جرائم در سطح شهرستان دستگیر که نسبت به سال گذشته ۲۵ در صد افزایش دستگیری داشتیم .

وی با اشاره به اینکه امنیت با ارزشمندترین موهبت الهی بوده که خداوند نصیب ما کرده است ، افزود: اجرای طرح های عملیاتی نیروی انتظامی در سطح شهرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹/۳ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ درویشی با بیان اینکه متاسفانه افرادی در سطح شهرستان جویبار درصدد قاچاق کالا هستند، اظهار داشت: ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۵ دستگاه موتور سیکلت و ۲ هزار حلقه سی دی های غیر مجاز از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیان کرد: در حوزه سرقت نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش کشف داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در خصوص باندهای متلاشی شده نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشتیم، گفت: در تصادفات فوتی درون شهری در مجموع نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد کاهش داشته و همچنین در مجروحین تصادفات درون شهری نیز ۴۹درصد کاهش داشته است.

وی آمار مجروحین تصادفات درون شهری در سال گذشته را ۵۱ نفر بیان کردو تصریح کرد: این آمار در ۷ ماه نخست امسال ۲۷ مورد بوده ودر تصادفات برون شهری نیز آمار سال گذشته ۶۵ مورد بوده که در سال ۹۷ این آمار به ۸۳ نفر رسیده که متاسفانه رشد چشمگیری داشته است.

وی سرقت به عنف را یک فقره در سال گذشته بیان کردو گفت: با تلاش و پی گیریهای مستمر نیروی انتظامی شهرستان این آمار درسالجاری به صفر رسیده است.

فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان جویبار از ضرورت ۶ نقطه پایش تصویری در شهر جویبار خبرداد و گفت: تنها پایه این پایش ها نصب شده که نیاز است هر چه سریعتر این پایش های تصویری برای امنیت مردم نصب شود.

وی افزود: با همکاری فرماندار سابق، بخشدارمرکزی و دهیاری ها در ۶۰ نقطه دوربین در بخش مرکزی شهرستان نصب شده است ، اما این امر در بخش گیلخواران هنوز محقق نشده است .

وی به مشکلات عدیده جمعه بازار اشاره کردوگفت: جمعه بازار می تواند به عنوان پیشانی اقتصادی شهرستان عمل کند و اگر از لحاظ سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی به آن توجه نشود می تواند تهدیدی برای امنیت شهروندان منصوب شود .

سرهنگ درویشی از شناسایی یک هزارو ۵۰۰ دست فروش در جمعه بازار این شهرستان خبردادو گفت : برای ساماندهی هر بیشتر جمعه بازار برای این افراد کارت هویتی صادر می شودو همچنین سعی می شود برای جلوگیری از قاچاق کالا و کشف حجاب برخورد مناسبی با این افراد صورت گیرد.