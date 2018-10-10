به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت روزش در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون گلف که امروز در محل هتل المپیک تهران برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ داد.

وی در مورد اینکه «آیا با توجه به کنار رفتن مدیران بازنشسته می توان شاهد حضور بیشتر بانوان در عرصه مدیریتی بود؟»، گفت: برای ما محدودیت زن و مرد وجود ندارد. در فرایند انتخابات هر کسی احساس کند با توجه به شرایط ثبت نام می تواند کاندیدای انتخاب شود، نام نویسی کرده و برنامه را در معرض مجمع قرار می دهد.

داورزنی همچنین در مورد وضعیت مهدی تاج و بازنشستگی وی اینگونه توضیح داد: بحث فردی نداریم، همه فدراسیون و روسایی که شامل قانون می شوند باید از این قانون تبعیت کنند. هر نهادی که از دولت پول دریافت می کند هم شامل قانون می شود نباید وارد مصداق ها شد. همه تلاش می کنند قانون به گونه ای اجرا شود که در محافل بین المللی مشکل ایجاد نشود. باید به گونه ای پیش رفت که با رعایت قانون، هر چه زودتر ثبات ایجاد شود به خصوص اینکه المپیک ۲۰۲۰ را در پیش داریم.

معاون وزیر ورزش در ادامه صحبت های خود با تسلیت گفتن درگذشت بهرام شفیع، در در مورد وضعیت خود و اینکه چند روز در بیمارستان بستیری بود، گفت: روز شنبه پدرم راهی بیمارستان شد. کسالت وی در کنار فشارهای مختلف باعث بستری شدنم شد. سه چهار روز است از آی سی یو ترخیص شده ام فعلا در دوران نقاهت هستم اما وطیفه داشتم در مجمع باشم به همین دلیل اینجا هستم. نگران نباشید.

داورزنی در ادامه در مورد والیبال و مکاتباتی که در رابطه با بازنشستگی رئیس فدارسیون با فدراسیون جهانی شده بود، تصریح کرد: تا جایی که می دانم والیبال مکاتبه ای با فدراسیون جهانی نکرده است. موضوع به صورت تلفنی و طرح سوال با دبیر کل فدراسیون جهانی مطرح شده که ایجاد مشکل نکرده است فقط در رابطه با اساسنامه والیبال ایران و فدراسیون جهانی موضوعاتی مطرح شده است. در ادامه هم فدراسیون جهانی سوالاتی را از کمیته بین المللی المپیک پرسیده است. همه این اتفاقات به صورت تلفنی بوده نه مکتوب؛ من هم به عنوان عضو فدراسیون جهانی توضیحات لازم را در این زمینه ارائه کرده ام. مشکل خاصی نیست.

وی همچنین در مورد کرسی محمود افشار دوست تاکید کرد که در این مورد هم مکاتبه ای صورت نگرفته است. افشاردوست عضو کمیته مربیان است و کماکان کار خود را انجام می دهد.

معاون وزیر ورزش همچنین در مورد موضوع ارز دولتی و مشکلات پیش آمده برای برخی فدراسیون ها از جمله کشتی گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده از سوی وزا ت ورزش و عنایت دولت، قرار شد فدراسیون های ورزشی بر اساس اولویت ها از ارز ثانویه استفاده کنند. هماهنگی های لازم در این زمینه انجام شده است. در همین زمینه چند روز پیش برای کشتی نامه ای ارسال شد و در کل مشکل ارز در این رشته حل شده است.

وی با اشاره به عملی شدن توافق انجام شده میان رسول خادم و ژاله فرامرزیان تاکید کرد که هماهنگی های لازم با بانک مرکزی در رابطه با وضعیت ارز فدراسیون کشتی انجام شده است. برای سایر فدراسون ها هم بر حسب ضرورت از ارز ثانویه استقاده خواهد شد. در کل اجازه نمی دهیم برای فدراسیون ها و جهت اعزام ورزشکاران شان به مسابقات جهانی و آسیایی مشکلی ایجاد شود.

داورزنی همچنین در مورد لزوم بهسازی ورزشگاه آزادی با توجه به ایرادات مطرح شده از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا خاطرنشان کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا چه ایراد بگیرد و چه نگیزد باید برخی ورزشگاه ها و به خصوص ورزشگاه آزاد با انجام بهسازی های لازم به استانداردهای روز دنیا نزدیک شوند. در این زمینه اراده وزارت برای رفع اشکالات وجود دارد. مجموعه ورزشی آزادی باید به عنوان نماد اصلی ما و اعتبار کشور استانداردهای لازم را داشته باشد. همه بخش هایی هم که می توانند باید در این زمینه کمک کنند.

معاون وزیر ورزش تاکید کرد: انجام بهسازی ورزشگاه آزادی بر اساس اصلاحات موردنظر، نیاز به هزینه دارد. موضوع را پیگیری می کنیم به خصوص برای تامین منابع موردنیاز تا در کوتاه ترین زمان ممکن، مشکل حل شود.