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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۵

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان:

کشور راه پیشرفت و آبادانی را همچنان با اقتدار طی می کند

کشور راه پیشرفت و آبادانی را همچنان با اقتدار طی می کند

زاهدان - فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: کشور علی رغم تلاش دشمنان راه پیشرفت و آبادانی را در چهل سالگی انقلاب همچنان با اقتدار و افتخار طی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان الله گشتاسبی پیش از ظهر امروز در نشست تبیین و گفتمان سازی انقلاب اسلامی که با حضور سردار محمد رضا نقدی در حسینیه «عاشقان ثارالله» زاهدان برگزارشد، اظهار داشت: در آستانه چهل سالگی انقلابی هستیم که دشمنان از همان روز اول پیروزی اش برای پایانش نقشه می کشیدند اما با وجود تلاش های فراوان این نقشه ها نتیجه ای جز ناکامی خودشان در بر نداشت.

وی تصریح کرد: در هیح جای دنیا انقلابی نظیرانقلاب اسلامی که بتواند چهل سال دوام بیاورد به وقوع نپیوسته است و پس از چند سال از مسیرش منحرف و گاهی بدست دشمنان خویش رسیده و سرنگون شده است.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به حمایت مردم از انقلاب و نظام اسلامی بیان کرد: مردم شیعه و سنی استان در طول انقلاب هیچگاه به نظام پشت نکرده اند و این به معنای داشتن ایمان، مجاهدت، تقوا، پاکی و بزرگی مردم این استان است.

وی گفت: اکنون تکلیف همه ما است تا انقلاب و دستاوردهای آن را تبیین کنیم و آن را از گردنه های سخت عبور دهیم.

سردار گشتاسب تاکید کرد: خوشبختانه کشور همچنان با اقتدار راه پیشرفت و آبادانی را طی می کند و به دشمنان ثابت خواهیم کرد که هیچ قدرتی نمی تواند مانع از حرکت پیش رونده انقلاب شود.

کد مطلب 4426533

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