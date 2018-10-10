به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علم‌الهدی در چهل‌ و یکمین نشست خبری «یک دیدار، یک عرضه»، آخرین وضعیت پذیرش شرکت‌ها و عرضه‌های اولیه در فرابورس را اعلام کرد و گفت : در بازار دارایی فکری فرابورس ۲۶۲ اختراع وجود دارد که معامله ۹ اختراع نیز در چند ماه اخیر با ارزش حدود ۶ میلیارد تومان انجام شده است.

عملکرد صندوق های جسورانه

معاون پذیرش و ناشران فرابورس در ادامه افزود: در بخش صندوق های جسورانه ۵ صندوق در تابلو وجود دارد که حجم معاملات آن به ۱۴۵ میلیارد تومان رسیده است.

سید مهدی علم‌ الهدی با اعلام این که موافقت اصولی ۹ صندوق جسورانه در فرابورس صادر شده گفت : پذیره نویسی یک صندوق در هفته آینده در فرابورس انجام می گیرد که صندوق بازنشستگی کشوری موسس آن خواهد بود و این صندوق در حوزه بیمه و بانک فعالیت خواهد کرد.

وی اظهار داشت : درخواست پذیرش ۱۰ صندوق نیز در حال بررسی است که در بین آن ها درخواست هایی از حوزه های فیلم، اکتشاف و کشاورزی نیز وجود دارد.

۱۳ درخواست از دانش بنیان ها

همچنین سید مهدی علم‌ الهدی با اعلام این که ۱۳ درخواست پذیرش شرکت های دانش بنیان ارائه شده افزود : دستور العمل صندوق های سرمایه گذاری خصوصی نیز در سازمان بورس تصویب شده اما هنوز ابلاغ نشده است