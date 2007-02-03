راه اندازی مدارس الکترونیکی ، موجب توسعه علم و دانش در کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، تحریری با اشاره به کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی در برخی از مناطق روستایی و محروم کشور گفت: محرومیت زدایی نیاز به اقدام جهادی دارد و در این راستا دولت با تعامل بیشتر با مجلس شورای اسلامی می تواند در اجرای طرح اردوهای هجرت سازندگی ، گامهای موثری برای رفع مشکلات آموزشی در این مناطق بردارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ، اجرای طرح هجرت بسیج سازندگی را موجب توسعه و آبادانی کشور عنوان کرد و گفت: بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب بسیجی در انجام طرح ها و پروژه های عمرانی ، کشاورزی ، آموزشی ، بهداشت و درمان ، علاوه بر اشتغالزایی و افزایش روحیه مشارکت و خودباوری ، صرفه اقتصادی دارد.

تحریری خاطرنشان کرد: نیروهای جوان بسیجی با حضور در اردوهای هجرت سازندگی ، علاوه بر غنی سازی اوقات فراغت ، می توانند با عرصه کار ، تولید و اقتصادی آشنایی بیشتری داشته باشند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: نیروی مقاومت بسیج یک نظام همگانی و مردمی است که باید با برنامه ریزی مناسب و افزایش اعتبارات آن در مجلس شورای اسلامی ، بتوانیم اقدامات سازنده ای در قالب طرح اردوهای هجرت و توسعه و آبادانی کشور انجام دهیم .