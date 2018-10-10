نظارت بر بیش از ۱۶۰۰ تن فرآورده خام دامی در کن

به گزارش خبرنگار مهر ، میثم رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر نقش مهم نظارت بر عرضه مواد پروتئینی در افزایش سلامت جامعه اظهار داشت: مواد غذایی سالم زمینه ارتقاء سلامتی جامعه را فراهم می‌کند که در این راستا نظارت و بازدید از مراکز عرضه و توزیع مواد پروتئینی در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه در ۶ ماه ابتدایی امسال یک هزار و ۶۰۰ تن مواد پروتئینی در شهرستان کنگان نظارت و بازدید شده است تصریح کرد: در ۶ ماه امسال افزون بر حمل و نقل و توزیع بر یک هزار و ۶۹۳ تن فرآورده خام دامی و پروتئینی بازرسی بهداشتی بعمل آمده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کنگان افزود: در این مدت تعداد یک هزار و ۶۳۶ محموله وارده به شهرستان تحت نظارت قرنطینه ای – بهداشتی قرار گرفت و ۱۶ محموله به میزان ۳۲ تن به علت مسائل غیر بهداشتی ضبط شدند.

وی بیان کرد: در ۶ ماه اخیر تعداد ۷۴ محموله فرآورده های خام دامی نیز با نظارت های انجام شده و صدور گواهی حمل بهداشتی به میزان ۸۵ تن از شهرستان کنگان به سایر نقاط کشور صادر شدند.