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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کنگان خبر داد؛

نظارت بر بیش از ۱۶۰۰ تن فرآورده خام دامی در کن

نظارت بر بیش از ۱۶۰۰ تن فرآورده خام دامی در کن

بوشهر- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کنگان از نظارت بهداشتی-قرنطینه‌ای بر بیش از ۱۶۰۰ تن فرآورده خام دامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، میثم رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران  با تاکید بر نقش مهم نظارت بر عرضه مواد پروتئینی در افزایش سلامت جامعه اظهار داشت: مواد غذایی سالم زمینه ارتقاء سلامتی جامعه را  فراهم می‌کند که در این راستا نظارت و بازدید از مراکز عرضه و توزیع مواد پروتئینی در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه در ۶ ماه ابتدایی امسال یک هزار و ۶۰۰ تن مواد پروتئینی در شهرستان کنگان نظارت و بازدید شده است تصریح کرد: در ۶ ماه امسال  افزون بر حمل و نقل و توزیع بر یک هزار و ۶۹۳ تن فرآورده خام دامی  و پروتئینی بازرسی بهداشتی بعمل آمده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کنگان افزود: در این مدت تعداد یک هزار و ۶۳۶ محموله وارده به شهرستان تحت نظارت قرنطینه ای – بهداشتی قرار گرفت و ۱۶ محموله به میزان ۳۲ تن به علت مسائل غیر بهداشتی ضبط شدند.

وی بیان کرد: در ۶ ماه اخیر تعداد ۷۴ محموله فرآورده های خام دامی نیز با نظارت های انجام شده و صدور گواهی حمل بهداشتی به میزان ۸۵ تن از شهرستان کنگان به سایر نقاط کشور صادر شدند.

کد مطلب 4426552

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