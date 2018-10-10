شورای نگهبان FATF را با دقت بررسی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین همدانی پیش از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم ضمن ابراز تأسف و انتقاد از تصویب لوایح FATF در مجلس شورای اسلامی که با هشدار بزرگان و دلسوزان انقلاب همراه بود، گفت: FATF، قراردادی عبری، عربی و غربی است که با شاخصه‌های انقلاب منافات دارد و توقع داشتیم که بررسی بیشتری بر روی آن انجام شود.

وی یادآور شد: ما نظر خود را درباره این قرارداد اعلام کردیم تا در آینده، تاریخ قضاوت نکند که ما سکوت کردیم.

این استاد برجسته حوزه با اشاره به مشکلات این قرارداد، اظهار داشت: چگونه می‌توان قرارداد مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم را امضا کرد و تعیین مصداق تروریست بر عهده آمریکا قرار داده شود؟ آمریکایی که عربستان و رژیم صهیونیستی را که دائم مشغول کشتار هستند تروریست نمی‌داند؛ اما حزب الله لبنان را تروریست معرفی می‌کند.

وی ابراز داشت: گرایش به اسلام و استکبار در کنار هم عملی نیست؛ امیدوار هستیم شورای نگهبان با دقت این قرارداد را بررسی نماید تا مخالف شرع و قانون اساسی نباشد.

آیت الله نوری همدانی یادآور شد: رهبر انقلاب هم فرمودند کنوانسیون‌هایی و معاهداتی که در غرب طراحی می‌شود نباید ملاک کار نمایندگان قرار گیرد؛ بلکه باید قوانین داخلی وضع شود اما برخی به این فرمایش توجهی نکردند.

پرداختن به موضوع معیشتی مردم، بخش دیگر سخنان این مرجع تقلید بود که آن را بسیار ناراحت کننده عنوان کرده و از مسئولان درخواست نظارت کامل و حل جدی و سریع مشکلات مردم را داشتند.

