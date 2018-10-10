۱۴نفر از باند جعل اسناد و مدارک هویتی و قاچاق انسان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، در تشریح انهدام باند جعل اسناد و مدارک هویتی در هرمزگان بیان داشت:در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه افرادی با همکاری تعدادی از کارکنان ادارات دولتی یکی از شهرستانهای استان در امر جعل اسناد و مدارک هویتی فعالیت دارند، مراتب بهصورت ویژه در دستور کار اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی دریافتند این افراد در ابعاد گسترده و بهصورت شبکهای و سازمانیافته پس از رصد افراد متوفی فاقد ثبتاسناد فوتی ، با تبانی خانوادههای متوفی و همدستی ادارات دخیل ،نسبت به تهیه اسناد سجلی هویتی با سیر مراحل اداری واقعی با الصاق عکس اتباع خارجی و ایرانی در خصوص جعل اسناد اقدام میکردند.
سردار ملکی تصریح کرد: این کلاهبرداران ضمن شناسایی اتباع خارجی و یا افراد ایرانی بیهویت که قصد خروج از کشور و یا اقامت در داخل کشور داشتند نسبت به سندسازی بر اساس سن-جنس و چهره افراد با اخذ مبالغ زیادی بعضاً تا ۶۰۰ میلیون ریال نسبت به تهیه و ارائه اسناد هویتی اقدام میکردند.
این مقام انتظامی اظهار کرد: با کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت شبانهروزی محلهای حضور ، تردد و سکونت اعضاء باند، نحوه فعالیت آنها و چگونگی ارتباط اعضاء باند با همدیگر و با مشتریان، شناسایی و پس از جمعآوری ادله و مستندات اولیه جرم ، سه نفر از اعضاء باند در مسیر "شیراز به بندرعباس " طی یک عملیات هماهنگ شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: مأموران امنیت عمومی استان همچنین طی ۴ عملیات هماهنگ و بازرسی از ۱۰ واحد مسکونی و یکی از ادارات در شرق استان تعداد ۱۰ نفر دیگر از اعضاء را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: در این پرونده درمجموع ۱۴ نفر شناسایی و دستگیر شدهاند و از مخفیگاه متهمان بیش از ۳۵۰ فقره اوراق هویتی اعم از (شناسنامه، کارت هوشمند ملی، کارت تردد اتباع خارجی، اوراق تأییدیه اشتغال به تحصیل محصلین جعلی)، تعداد۲۱ دستگاه تلفن همراه حاوی تصاویر و پیامکهای واتساپی و اوراق هویتی جعل اسناد و مدارک اتباع ایرانی و خارجی، دو دستگاه کیس و یک دستگاه لپتاپ حاوی برنامهها و اسناد مربوط به جعل مدارک مکشوفه کشف و ضبط شد.
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