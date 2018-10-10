تصمیمات شوراها باید با رای هیئت های تطبیق و حل اختلاف نزدیک باشد

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین مقیمی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش اعضای هیئت های تطبیق مصوبات شوراهای شهرستان،شهر،بخش و روستا که با حضور حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری کشور،اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران ،جمعی از معاونان استاندار،فرمانداران،اعضای شوراهای بخش و روستا در محل استانداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون اساسی به نقش شوراها در سطوح مختلف اشاره شده است تا جایی که در اصل ۱۰۱ اهمیت شورایعالی استان و نقش شوراها در توسعه و پیشرفت سریع کشور تبیین شده است.



استاندار تهران با بیان اینکه در قانون اساسی ظرفیت زیادی برای تحقق مردم سالاری دینی و اداره کشور طبق رای مردم پیش بینی شده است گفت: در اصل چهارم قانونی اساسی به تطبیق قوانین مطابق احکام اسلامی و در اصل ششم به حضور مردم در اداره کشور اشاره شده است و این ۲ اصل جمهوریت و اسلامیت نظام ما را تایید می کند.



وی افزود: امروز ۱۱۷ هزار عضو شورا در کشور همچون لشکری هستند که اگر با آگاهی نسبت به وظایف و اختیارات نقش خود را به خوبی ایفا می کردند با مشکلات مواجه نبودیم و باید از ظرفیت پیش بینی شده برای شوراها در قانون اساسی استفاده کنیم.



مقیمی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم به اصول مربوط به اختیارات و وظایف شوراها در قانون اساسی بیشتر توجه کنند به خصوص در این موضوع که شوراها در همه امور اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و توسعه ای کشور نقش مهمی دارند گفت: شوراها مصوباتی دارند که باید در نظارت مطابق قانون و احکام اسلامی باشد، با این منظور طبق قانون هیئت حل اختلاف و هیئت تطبیق مصوبات تشکیل شده است و شوراها از طریق دیوان عدالت اداری می توانند موضوعات و مصوبات خود را پیگیری کنند.



وی برگزاری همایش هیئت های تطبیق مصوبات شوراها را با هدف نزدیک شدن آرای مصوب و نظارت عنوان کرد و گفت: گاهی مصوباتی از شوراها به عنوان مثال در غرب استان رد می شود اما همان مصوبه در شرق استان تایید و اجرا می شود و لازم است آرا به هم نزدیک شود تا تصمیمات واقعی تر باشد لذا باید تصمیمات شوراها و نظارت بر مصوبات به گونه ای باشد که آرای هیئت بخش و شهرستان و هیئت حل اختلاف و دیوان عدالت اداری حداکثر به هم نزدیک باشد.