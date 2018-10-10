تصمیمات شوراها باید با رای هیئت های تطبیق و حل اختلاف نزدیک باشد

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین مقیمی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش اعضای هیئت های تطبیق مصوبات شوراهای شهرستان،شهر،بخش و روستا که با حضور حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری کشور،اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران ،جمعی از معاونان استاندار،فرمانداران،اعضای شوراهای بخش و روستا در محل استانداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون اساسی به نقش شوراها در سطوح مختلف اشاره شده است تا جایی که در اصل ۱۰۱ اهمیت شورایعالی استان و نقش شوراها در توسعه و پیشرفت سریع کشور تبیین شده است.
استاندار تهران با بیان اینکه در قانون اساسی ظرفیت زیادی برای تحقق مردم سالاری دینی و اداره کشور طبق رای مردم پیش بینی شده است گفت: در اصل چهارم قانونی اساسی به تطبیق قوانین مطابق احکام اسلامی و در اصل ششم به حضور مردم در اداره کشور اشاره شده است و این ۲ اصل جمهوریت و اسلامیت نظام ما را تایید می کند.
وی افزود: امروز ۱۱۷ هزار عضو شورا در کشور همچون لشکری هستند که اگر با آگاهی نسبت به وظایف و اختیارات نقش خود را به خوبی ایفا می کردند با مشکلات مواجه نبودیم و باید از ظرفیت پیش بینی شده برای شوراها در قانون اساسی استفاده کنیم.
مقیمی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم به اصول مربوط به اختیارات و وظایف شوراها در قانون اساسی بیشتر توجه کنند به خصوص در این موضوع که شوراها در همه امور اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و توسعه ای کشور نقش مهمی دارند گفت: شوراها مصوباتی دارند که باید در نظارت مطابق قانون و احکام اسلامی باشد، با این منظور طبق قانون هیئت حل اختلاف و هیئت تطبیق مصوبات تشکیل شده است و شوراها از طریق دیوان عدالت اداری می توانند موضوعات و مصوبات خود را پیگیری کنند.
وی برگزاری همایش هیئت های تطبیق مصوبات شوراها را با هدف نزدیک شدن آرای مصوب و نظارت عنوان کرد و گفت: گاهی مصوباتی از شوراها به عنوان مثال در غرب استان رد می شود اما همان مصوبه در شرق استان تایید و اجرا می شود و لازم است آرا به هم نزدیک شود تا تصمیمات واقعی تر باشد لذا باید تصمیمات شوراها و نظارت بر مصوبات به گونه ای باشد که آرای هیئت بخش و شهرستان و هیئت حل اختلاف و دیوان عدالت اداری حداکثر به هم نزدیک باشد.
تهران- استاندار تهران گفت: تصمیمات شوراها باید با رای هیئت های تطبیق وحل اختلاف نزدیک باشد.
به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین مقیمی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش اعضای هیئت های تطبیق مصوبات شوراهای شهرستان،شهر،بخش و روستا که با حضور حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری کشور،اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران ،جمعی از معاونان استاندار،فرمانداران،اعضای شوراهای بخش و روستا در محل استانداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون اساسی به نقش شوراها در سطوح مختلف اشاره شده است تا جایی که در اصل ۱۰۱ اهمیت شورایعالی استان و نقش شوراها در توسعه و پیشرفت سریع کشور تبیین شده است.
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