به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره رقابتهای واترپلو قهرمانی جوانان آسیا (زیر ۱۹ سال) دوم الی ششم آبان ماه به میزبانی تاشکند برگزار میشود. تیم واترپلو جوانان ایران به همراه تیمهای قزاقستان، ژاپن، چین، کره و ازبکستان پنج تیم حاضر در این رقابتها هستند که بصورت گروهی باهم به رقابت میپردازند.
کمیته برگزاری این رقابتها برنامه زمانبندی این دوره از مسابقات را اعلام کرد. بر این اساس ملی پوشان واترپلو ایران در اولین دیدار خود باید روز چهارشنبه دوم آبان به مصاف قزاقستان به آب بزنند.
برنامه دیدارهای تیم واترپلو جوانان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا به این شرح است:
چهارشنبه ۲ آبان
ایران - قزاقستان ساعت ۱۳:۵۰
پنج شنبه ۳ آبان
ایران - ازبکستان ساعت ۱۳:۵۰
جمعه ۴ آبان
ایران - چین ساعت ۱۵:۱۰
شنبه ۵ آبان
ایران - کره جنوبی ساعت ۱۵:۱۰
یکشنبه ۶ آبان
ایران - ژاپن جنوبی ساعت ۱۴:۳۰
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