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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۵

جانشین فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد؛

آمادگی کامل ایران برای تبادل اطلاعات، آموزش و تجهیزات فنی

آمادگی کامل ایران برای تبادل اطلاعات، آموزش و تجهیزات فنی

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس ایران آمادگی دارد تا در همه حوزه های پلیسی به ویژه در زمینه تبادل اطلاعات، آموزش و تجهیزات فنی با کشور روسیه همکاری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار اسکندر مومنی در دیدار با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فدراسیون روسیه ضمن خوشامدگویی به وی و هیئت همراه و آرزوی سپری کردن اوقاتی خوش در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: وجود نگاه مثبت در بین مقامات دو کشور و ارتقاء سطح همکاری ها در شرایط موجود ایجاب می کند تا در حوزه های مختلف پلیسی همکاری دو جانبه را افزایش دهیم.

وی افزود: امروزه حوزه مبارزه با مواد مخدر در زمینه تبادل ا طلاعات، آموزش و تجهیزات فنی نیازمند همکاری های گسترده تری برای مبارزه با این معضل محسوب می شود.

این مقام عالی انتظامی افزود: پلیس ایران آمادگی دارد تا در همه حوزه های پلیسی به ویژه در زمینه تبادل اطلاعات آموزش و تجهیزات فنی با کشور روسیه همکاری داشته باشد.

سردار مومنی در پایان خاطر نشان کرد: زمینه های فراوانی در رابطه با همکاری پلیس دو کشور وجود دارد و امیدواریم بتوانیم در آینده این همکاری ها را افزایش دهیم.

کد مطلب 4426579

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