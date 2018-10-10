آمادگی کامل ایران برای تبادل اطلاعات، آموزش و تجهیزات فنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار اسکندر مومنی در دیدار با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فدراسیون روسیه ضمن خوشامدگویی به وی و هیئت همراه و آرزوی سپری کردن اوقاتی خوش در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: وجود نگاه مثبت در بین مقامات دو کشور و ارتقاء سطح همکاری ها در شرایط موجود ایجاب می کند تا در حوزه های مختلف پلیسی همکاری دو جانبه را افزایش دهیم.

وی افزود: امروزه حوزه مبارزه با مواد مخدر در زمینه تبادل ا طلاعات، آموزش و تجهیزات فنی نیازمند همکاری های گسترده تری برای مبارزه با این معضل محسوب می شود.

این مقام عالی انتظامی افزود: پلیس ایران آمادگی دارد تا در همه حوزه های پلیسی به ویژه در زمینه تبادل اطلاعات آموزش و تجهیزات فنی با کشور روسیه همکاری داشته باشد.

سردار مومنی در پایان خاطر نشان کرد: زمینه های فراوانی در رابطه با همکاری پلیس دو کشور وجود دارد و امیدواریم بتوانیم در آینده این همکاری ها را افزایش دهیم.