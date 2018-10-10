خانواده شهدا الگو و اسوه پایداری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد شرفی به مناسبت گرامی داشت هفته ناجا در دیدار با خانواده شهید "خرسند نیا"،پاسداری از ارزش های نظام و حفظ خون شهدا را بسیار با اهمیت دانست و اظهار کرد: اگر جانفشانی شهدا و خانواده آنها نبود، امروز این امنیت و سربلندی نظام اسلامی را نداشتیم.

وی تصریح کرد: تکریم خانواده شهدا بر ما واجب و یک تکلیف است زیرا ما هرچه داریم از ایثارگری های شهدای عزیز و صبوری و شکیبایی خانواده معزز آنها است.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: ما نیز باید رهروان صدیقی برای این شهیدان گرانقدر باشیم تا نسل های آینده عظمت و اقتدار انقلاب اسلامی را بشناسند و بدانند که چه خون های ارزشمندی برای این انقلاب و آزادی ریخته شده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه دشمن تلاش می کند تا یاد شهدا را در دل نسل های جوان کمرنگ کند، بیان داشت: حفظ و حراست از اندیشه ها و باورهای شهدا، توطئه های دشمن را خنثی خواهد کرد.

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه گفت: امروز نوبت ما است تا ادامه دهنده راه شهیدان باشیم و با تکریم خانواده‌های آنان نشان دهیم که هنوز یاد و خاطره آنان زنده و جاودان است.

گفتنی است، در پایان این نشست صمیمی از ایثار و خدمات ارزنده خانواده شهید نیروی انتظامی سردار " علی خرسند نیا " تقدیر شد.