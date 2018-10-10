نقش مهم شمیرانات در تامین آب شرب تهران انکار نشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شهریور در همایش شمیران نگین تهران ضمن تشکر از شهردار منطقه یک تهران به دلیل جلوگیری از فروش تراکم و شهر فروشی اظهار داشت: شمیرانات تاج شهر تهران است و تهران بدون شمیرانات نه مفهوم تاریخی دارد، نه سیاسی.

شهریور در ادامه با بیان اینکه شمیرانات محل حضور حضرت امام خمینی (ره) و بسیاری از اندیشمندان و نخبگان فرهنگی و...بوده است افزود: این منطقه با وجود منابع طبیعی در تامین آب شرب تهران نقش مهمی دارد و امروزه از شهرستان های دیگر کشور مظلوم تر است.

حناچی نیز در این همایش ارتفاعات البرز را یکی از ارزش های درجه یک تهران دانست و گفت: شمیرانات بعنوان نگین تهران در این ارتفاعات می درخشد.

وی افزود: جهت حفظ تاریخ پایتخت نقشه های تاریخی تهران را به چاپ رساندیم و تهران در مطبوعات دوره ناصری هم به زودی به چاپ می رسد و سعی داریم از ارزش های تاریخی تهران چون لاله زار و... پرده برداری کنیم.

گفتنی است در ادامه این همایش پنل شمیران با هدف احیای هویت شمیران با حضور حاضرین برگزار شد و از نماد و یادمان شمیران ، نگین تهران رونمایی شد.