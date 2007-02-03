اردوی تیم ملی آب های آرام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو از روز 11 بهمن ماه به مدت 10 روز در استان خراسان برگزار می شود . ازسوی کمیته فنی آب های آرام 18 ورزشکار از سراسر کشور به این اردو دعوت شده اند. این اردو به منظور آماده سازی تیم بانوان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی 2007 آسیا در کره جنوبی و مسابقات قهرمانی جهانی کانادا در سال 2008 برگزار می شود.

بنابراین گزارش، میترا خباز، فاطمه نجاری ، لیلی خلیلی از استان گیلان، منیره نصر، زهرا نیلی، الهام صفاری، دل آرام مرزآبادی و هدی هداوند از تهران، بهنوش رحمانی، فاطمه کشانی ، شیوا مولوی نیا، ریحانه عمرو، شایسته مولوی نیا از استان اصفهان، الهام تحقیقی، زهرا علیزاده، سونیا گماری و عالیه جان نثاری از خراسان و راحیل مردانی از شهرستان کرج دعوت شدگان به این اردو هستند.

محبوبه صنعتی به عنوان مربی، الهه عمرو و فرشته ترک نشان نیز به عنوان کمک مربی هدایت این تیم را بر عهد خواهند داشت.