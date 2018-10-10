روند بازرسی از کامیون های ترانزیتی ماکو تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین علیزاده ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در فرمانداری شهرستان ماکو اظهارداشت: استقرار تجهیزات نوین آشکار ساز در گمرک بازرگان بمنظور برخورد و جلوگیری از قاچاق سازمان می تواند زمینه ساز تسریع در روند بازرسی از کامیون های ترانزیتی شود.

وی با اشاره به اوضاع اقتصادی و کاهش ارزش پول کلی ضرورت پرهیز از ممانعت از خروج کالاهای اساسی به صورت ترانزیت و همراه با مسافر از گمرک عنوان کرد: در حال حاضر دشمن بصورت علنی در جنگ اقتصادی با ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

فرماندار ماکو افزود: همراهی و همکاری مردم با مسئولین در کنترل و نظارت بر بازار می تواند موثمر ثمر باشد و دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با جدیت از خروج کالاهای اساسی که بصورت ترانزیتی و یا همراه مسافر از گمرک بازرگان خارج می شوند جلوگیری شود.

علیزاده ادامه داد: گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن، همه جانبه بوده و عدم توجه به این مسئله خطر جدی و بزرگ بر اقتصاد و جامعه است به طوریکه بی توجهی به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز آسیب پذیری در حوزه های تولید، تجارت قانونی، سرمایه گذاری و اشتغال در کشور را به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه افزود: نگاه همه مسئولین به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید یک نگاه اعتقادی و تکلیفی باشد چرا که با رونق این معضل شاهد از دست رفتن فرصتهای شغلی برای قشر جوان می باشیم و امروز یکی از دغدغه های نظام و دولت ایجاد اشتغال برای جوانان است و همگان باید در دستیابی به این اهداف تلاش کنیم.

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ماکو گزارشی از اقدامات و برنامه ریزی های خود بمنظور مبارزه با این پدیده شوم ارائه دادند.