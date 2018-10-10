  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۲

فرماندار شهرستان ماکو:

روند بازرسی از کامیون های ترانزیتی ماکو تسریع یابد

روند بازرسی از کامیون های ترانزیتی ماکو تسریع یابد

ارومیه – فرماندار شهرستان ماکو خواستار تسریع در روند بازرسی از کامیون های ترانزیتی در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین علیزاده ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در فرمانداری شهرستان ماکو اظهارداشت: استقرار تجهیزات نوین آشکار ساز در گمرک بازرگان بمنظور برخورد و جلوگیری از قاچاق سازمان می تواند زمینه ساز تسریع در روند بازرسی از کامیون های ترانزیتی شود.

وی با اشاره به اوضاع اقتصادی و کاهش ارزش پول کلی ضرورت پرهیز از ممانعت از خروج کالاهای اساسی به صورت ترانزیت و همراه با مسافر از گمرک عنوان کرد: در حال حاضر دشمن بصورت علنی در جنگ اقتصادی با ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

فرماندار ماکو افزود: همراهی و همکاری مردم با مسئولین در کنترل و نظارت بر بازار می تواند موثمر ثمر باشد و دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با جدیت از خروج کالاهای اساسی که بصورت ترانزیتی و یا همراه مسافر از گمرک بازرگان خارج می شوند جلوگیری شود.

علیزاده ادامه داد: گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن، همه جانبه بوده و عدم توجه به این مسئله خطر جدی و بزرگ بر اقتصاد و جامعه است به طوریکه بی توجهی به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز آسیب پذیری در حوزه های تولید، تجارت قانونی، سرمایه گذاری و اشتغال در کشور را به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه افزود: نگاه همه مسئولین به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید یک نگاه اعتقادی و تکلیفی باشد چرا که با رونق این معضل شاهد از دست رفتن فرصتهای شغلی برای قشر جوان می باشیم و امروز یکی از دغدغه های نظام و دولت ایجاد اشتغال برای جوانان است و همگان باید در دستیابی به این اهداف تلاش کنیم.

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ماکو گزارشی از اقدامات و برنامه ریزی های خود بمنظور مبارزه با این پدیده شوم ارائه دادند.

کد مطلب 4426595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها