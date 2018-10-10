به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، "غلامحسین دهقانی" در نهمین نشست نیروی انتظامی با سفرا، کارداران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی اظهار داشت: نیروی انتظامی جدای از ملت نیست و در کنار ملت قرار دارد.

وی با بیان اینکه امنیت یک مقوله چند بعدی و چند لایه‌ای است، افزود: پلیس در هر کشوری به صورت مستقیم با مقوله امنیت در ارتباط است.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه امنیت در حوزه‌های اقتصای، سیاسی و اجتماعی بسیار مهم است، ادامه داد: عوامل درونی همچون اعتیاد و بیکاری می‌تواند عوامل داخلی را خدشه‌دار کند؛ همچنین عواملی همچون دخالت نظامی، اشغال و عدم احترام به حاکمیت دولت‌ها می‌تواند امنیت هر کشوری را به خطر بیاندازد.

این مقام مسئول با بیان اینکه ایران در ۴۰ سال گذشته به خاطر عدم تامین خواسته‌های قدرت‌های بزرگ، مورد ناملایمت‌هایی قرار گرفت، عنوان کرد: امنیت ایران همواره مورد هدف بوده است.

وی ادامه داد: قدرت‌های بزرگ با اقداماتی همچون کودتا و جنگ هشت ساله به دنبال براندازی ایران بودند؛ در طول هشت سال دفاع مقدس، تحریم‌های زیادی علیه ایران اِعمال شد؛ اما عراق مورد حمایت‌های کشورهای بزرگ قرار گرفت.

دهقانی ادامه داد: آمریکا با همکاری برخی از کشورها با تجزیه‌طلبی، ترور و تحریم در طول عمر انقلاب اسلامی به دنبال شکست ایران بود، اما ایران همواره سربلند بوده است.

وی با اشاره به ترور ۱۷ هزار نفر در ایران توسط دشمنان طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب بیان کرد: امروز تروریست‌ها به راحتی در آمریکا زندگی می‌کنند، آمریکا امروز ایران یعنی کشوری را که در طول سال‌های اخیر همواره با داعش و القاعده در جنگ بوده است، حامی گروه‌های تروریستی می‌داند و به راحتی به تروریست‌ها مجوز برگزاری تظاهرات علیه ایران را می‌دهد.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه نیروی انتظامی امروز در مرزها با مواد مخدر مبارزه و از ترانزیت آن به اروپا جلوگیری می‌کند، گفت: نیروی انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر سه هزار شهید و بیش از ۱۲ هزار جانباز تقدیم و از ترانزیت آن به اروپا جلوگیری کرده است؛ اما غربی‌ها به جای تشکر از ایران، کشور ما را امروز در محاکم مختلف متهم می‌کنند.