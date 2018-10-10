چین و پاکستان ۱۱ قرارداد همکاری به امضا رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، اسلام آباد- پکن، ۱۱ قرارداد همکاری در زمینه های تجاری طی سفر هیئت هایی از شرکت های چینی به پاکستان به امضا رساندند.

به گفته سفارت چین در اسلام آباد این قراردادها در زمینه زراعت، صنایع فولاد و تولید مواد غذایی (به ویژه غذاهای دریایی) به امضا رسیده است.

این سفارت تاکید کرد: تلاش ما این است تا میزان صادرات و واردات کالا میان چین و پاکستان موازنه شود و تنها کالاهای چینی به پاکستان وارد نشوند.

شرکت های چینی با سرمایه گذاری در پاکستان، می توانند صادرات خود را به آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، آفریقا گسترش داده و اهداف صادراتی خود را بیش از گذشته محقق کنند.

چین بزرگترین وارد کننده محصولات کشاورزی است و سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۶۰ میلیارد دلار محصولات کشاورزی وارد کرد.

چین و پاکستان همکاری های راهبردی اقتصادی و دفاعی و سیاسی مشترک دارند، طرح مشترک اقتصادی کریدور چین - پاکستان موسوم به سی پک از این نمونه هاست.