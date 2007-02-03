از ادعای عجیب رئیس جمهور گامبیا تا تولید داروی کنترل ایدز در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که به نظر می رسد تحقیقات وسیع و پرهزینه ای در فرآیند مبارزه جهانی با گسترش ایدز در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته باشد، این بیماری همچنان از آمار بالا و نگران کننده مرگ ومیر انسانی برخوردار است، همین بس که در سال 2003 حداقل 1/3 میلیون تن در جهان به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند و این در حالی است که 510 هزار تن از آنها کودک بوده اند.

آمارهای ثبت شده در خصوص گسترش ایدز و مرگ و میر ناشی از آن، تناقضات گوناگونی با یکدیگر دارند اما یک نکته در تمامی این آمار مشترک است و آن قربانی شدن صدها هزار کودک در هرسال و در عین حال وارد آمدن بیشترین لطمات به سرزمین آفریقا از جمله مناطق خشک و قحطی زده این قاره است.

طی سال های گذشته بحث دستیابی به فناوری تولید داروهای موثر در درمان و یا حداقل کنترل گسترش ایدز تبدیل به چالش نوینی در عرصه تحقیقات پزشکی و درمانی شده است. هر از چند گاهی گروهی از محققان در گوشه ای از جهان از تولید داروی نوینی علیه ایدز خبر می دهند، حال آنکه به واسطه گسترش هولناک این بیماری از یک سو و نوپا بودن این تحقیقات از سوی دیگر، داروهای تولید شده تنها در حد داروهای آزمایشگاهی باقی مانده بلکه به واسطه وجود نگرانی های همچون عوارض مخرب جانبی توان رویارویی واقعی با نمونه های انسانی در کشورهای مختلف جهان را ندارند.

ارائه حداقل چندن دستاورد در عرصه مبارزه با ایدز در هر روز

بررسی آماری خبرهای پزشکی و تحقیقاتی در رسانه های خبری گویای آن است که در هر روز حداقل چندن دستاورد در عرصه مبارزه با ایدز حاصل شده و کنفرانس ها و نشست های متعددی نیز در سطوح مختلف برگزار می شود.

به عنوان مثال در تازه ترین تحقیقات صورت گرفته دانشمندان از دستیابی به ترکیب دارویی جدیدی برای توقف گسترش ایدز با جلوگیری از تکرار شدن ویروس این بیماری مهلک خبر دادند. این ترکیب جدید از سوی محققان دانشگاه Temple درآمریکا ارایه شده و به ادعای تولید کنندگان آن در آینده می تواند به عنوان عاملی بازدارنده علیه گسترش ایدز به کار گرفته شود، اما هنوز هیچ چیز معلوم نیست و چه بسا چنین ترکیبی نیز به صف داروهای غیر موثر تولید شده در گذشته بپیوندد.

تامز آو ایندیا گزارش می دهد، تاکنون حدود 60 ترکیب ضد عوامل ویروسی و باکتری در جهان ارایه شده است که در این میان ترکیبات ضد ایدز از توجه چشمگیری برخوردار بوده اند و در این عرصه کشورهای درحال توسعه که بیشترین استعداد برای گسترش ایدز را نیز دارند دست به انجام تحقیقات وسیع زده اند. هند کشوری بارز در این میان است.

اخیرا دانشمندان این کشور همپای محققان سراسر جهان از تولید ترکیبات موثر علیه ایدز خبر داده اند که البته هنوز در مراحل آزمایشگاهی قرار دارد. در حقیقت دستاورد این دانشمندان ایجاد شکاف در کدهای این ویروس مهلک است.

اتخاذ سیاست های کلی در مبارزه با ایدز

کشورهای جهان در کنار تحقیقات گسترده و ارایه ترکیبات دارویی امیدوار کننده علیه ایدز از اتخاذ سیساتهای کلی در این عرصه نیز غافل نبوده اند. اخیرا پاکستان دست به کار بزرگی زده و نخستین پیش نویس ملی سیاست های ایدز این کشور را با همکاری و حمایت سازمان بهداشت جهانی اریه کرد.

گستره ایدز و حواشی آن تا به حدی است که هر از گاهی خبرهای عجیبی در زمینه ارایه راهکارهای درمانی این بیماری ارایه می شود.

ادعای عجیب رئیس جمهور گامبیا مبنی بر درمان ایدز در 3 روز

بی.بی.سی گزارش می دهد، اخیرا رئیس جمهور گامبیا مدعی شده است که می تواند در مدت سه روز ایدز را درمان کند! البته ادعای وی از سوی برخی دانشمندان و متخصصان آفریقایی محکوم شده است. وی ماه گذشته گفت است، درمان 10 مبتلای به ایدز را آغاز کرده و در این فرآبند از داروهای سنتی و طی گیاهی استفاده کرده است. نکته جالب توجه حمایت وزیر سلامت این کشور از ادعای رئیس جمهور خود بوده است. وی گفته است، مبتلایان به ایدز در این فرآیند افزایش وزن داشته و از حیث فیزیکی ارتقای قابل توجهی یافته اند.

اما شاید امیدوار کننده دستاورد این عرصه ابتکار عمل بین المللی واکسن ایدز باشد که بر اساس اعلام مسوولان این سازمان، 13 واکسن جدید در 8 کشور جهان در سال 2006 مورد آزمایش قرار گرفت. در حال حاضر بیش از 30 روش آزمایشی امیدوار کننده علیه ایدز در 24 کشور جهان که هر قاره نمایندگانی در این فهرست دارند مورد بررسی دقیق دانشمندان و محققان قرار گرفته است.

این عرصه از دانش بشری در کشورهای شاید نه چندان مطرح جهان نیز گسترده شده و به نظر می رسد در گوشه گوشه جهان تلاش های گسترده اما خاموشی در زمینه درمان ایدز در حال انجام است. باربادوس کشوری از این دست است که به گفته محققان آن به زودی دارویی موثر در درمان ایدز را ارایه خواهد کرد. باربادوس، پورتوریکو و جامائیکا در منطقه کارائیب، کشورهایی هستند که احتمالا آزمایشاتی مربوط به این داروی جدید را اجرا خواهند کرد.

ارایه این دارو و داروهایی از این دست گویای تلاشی فرا منطقه ای و در حقیقت جهانی علیه بیماری است که روزانه هزاران تن از جمله کودک را در سراسر کشورهای جهان به کام مرگ می کشاند. تحقیقات مربوط به درمان و پیشگیری از ابتلا به ایدز امروزه به بخش جدایی ناپذیری از دانش بشری افزوده شده است که شاید به واسطه متعدد بودن آنها، بسیاری از این تحقیقات در سکوت تبلیغاتی اما امیدوارانه به جلو حرکت می کنند.

تولید داروی کنترل ایدز در ایران

دستاورد بزرگ دانشمندان کشورمان نیز در کنترل بیماری ایدز با تولید داروی iMOD صبح امروز با حضور وزیر بهداشت و جمعی از دانشمندان حوزه علوم پزشکی کشور معرفی شد. این دارو دارای ریشه گیاهی است و با استفاده از از دانش نانو و بیوتکنولوژی تولید شده است. داروی مذکور بر روی سیستم حیاتی و ایمنی بدن بسیار موثر عمل کرده و بیمار را از مرحله خطرناک ایدز خارج می کند. دستیابی به این دارو بیش از 5 سال به طول انجامیده و دارویی برای کنترل این بیماری و نه درمان قطعی آن است.



کامران باقری لنکرانی - وزیر بهداشت ایران با اشاره به اینکه داروی جدید ایدز که توسط محققان ایرانی تولید شده است با دوره درمانی 90 روزه و پیگیری دو ساله سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند، گفت: این دارو حاصل تلاش 5 ساله یک تیم پزشکی از متخصصان علوم پایه و بالینی و همکاری 15 مرکز در کشور است. این دارو براساس داروهای گیاهی تولید شده است و علی رغم تمام داروهای قبلی عوارض مهمی ندارد.

هر چند تقدیر از تلاش محققان ایرانی و تمامی پزشکانی که در تولید این داروی کنترل کننده در دولت های پیشین و دولت نهم، نقش قابل توجهی داشته اند، امری واجب و ضروری است اما با توجه به مطالب مختلفی از سوی رسانه های داخلی و خارجی از یکسو و برخی مقامات پزشکی داخل و خارج کشور از سوی دیگر در خصوص داروی مذکور و میزان کنترل ایدز توسط آن منتشر شده که شفافیت هر چه بیشتر اطلاع رسانی و ارائه مستندات و نمونه های موفق آزمایش شده ضروری است.