اجرای کنسرت در نهاوند هیچ منع قانونی ندارد/جامعه نیازمند طنز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا درویش نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان نهاوند با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن‌ها، گفت: شهرستان نهاوند پتانسیل بسیار عظیمی در حوزه فرنگ، هنر و رسانه دارد .

وی در ادامه با اشاره به مشکلات بیمه هنرمندان، گفت: مشکلات هنرمندان در حوزه بیمه در شهرستان پیگیری شود تا نسبت رفع آن‌ها اقدام شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به لزوم پژوهش محوری در شهرستان، گفت: پژوهش عامل شناخت و برنامه‌ریزی است که یک نیاز اساسی در جامعه بشری است.

وی بابیان اینکه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تبعات آن به ادارات و از همه بیشتر به فرهنگ متحمل می‌شود، گفت: فرهنگ مشمول تنگناهای بومی و ملی در توزیع اعتبارات است.

درویش نژاد با اشاره به موازی کاری‌های فرهنگی و هنری در استان و شهرستان‌ها، گفت: موازی کاری فرهنگی بزرگ‌ترین آسیب است که بر پیکره فرهنگ وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه سلیقه‌ای عمل کردن موجب مشکلاتی برای فرهنگ می شود، گفت: متأسفانه در حوزه فرهنگ بی‌نهایت متخصص داریم که هیچ تخصص مرتبطی با لطایف این حوزه ندارند و همیشه در حال نظر دادن هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به تبعیض‌ها گفت: من معتقدم که همه ایران تهران نیست و در دید استانی نیز می‌گویم که همه استان همدان شهر همدان نیست و نباید برنامه‌ها در مرکز استان معطوف شود.

وی ادامه داد: ما در حوزه اعتبارات شهرستان‌ها را ویژه‌تر می‌بینیم چراکه نیازمند شکوفاتر شدن هرچه بیشتر هستند.

درویش نژاد با تأکید بر اینکه ما امروز نیاز به طنز داریم، گفت: طنز یک تعریف هنری دارد که با لودگی تفاوت زمین تا آسمان دارد و منظور ما از طنز هم لودگی نیست، اجرای طنز می‌تواند روحیه نشاط در جامعه را تقویت کند لذا در این راستا نیز از جشنواره‌های طنز حمایت می‌کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به حمایت از بخش خصوصی برای ورود به حوزه سینما، گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی تجهیز سینماهای خصوصی را برابر ضوابط و قوانین موجود دارد.

وی گفت: صدور مجوز نشریات انجمن‌های داخلی در اختیارات ما است لذا در صورت وجود درخواست در این حوزه پس از بررسی آماده اعطای مجوز هستیم.

درویش نژاد با اشاره به توجه ویژه به کانون‌های مساجد گفت: کانون‌هایی که برنامه‌های فاخر در استان داشته باشند بیشتر حمایت خواهند شد.

وی با اشاره به مشکلات متعدد خبرنگاران در حوزه‌های مختلف، گفت: بحث تکریم خبرنگاران باید جدی گرفته شود و باید به‌صورت مساوی با همه عزیزان فعال در این حوزه رفتار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ادامه داد: خبرنگاران عضو در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد و خانه مطبوعات شناسایی و افرادی که مشکل برای ثبت‌نام دارند درخواست‌های خود را برای بررسی بیشتر بدهند تا پیگیری شود.

وی افزود: نشست تخصصی‌تر در حوزه رسانه‌ها در شهرستان با حضور مسئولین استانی برگزار خواهد شد تا دغدغه عزیزان در این حوزه رفع شود.

رویش نژاد با اشاره به اینکه در بحث اجرای کنسرت در نهاوند هیچ منع قانونی وجود ندارد، گفت: شهرستان نهاوند نیز جزئی از جمهوری اسلامی ایران و تابع قوانین است لذا اگر مانعی وجود دارد آن را بررسی می‌کنیم اما اداره ارشاد باید در بحث دادن مجوز اقدام کند.