انتشار تمامی قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله میرزایی، با بیان اینکه در فصل اول برنامه پیشنهادی پنج‌ساله سوم توسعه که چندی پیش به شورای شهر تهران تقدیم شد، شفافیت یکی از اصول مهم مدیریت شهری قلمداد شده، تصریح کرد: شهروندان باید از تمامی قراردادهای درون شهرداری مطلع باشند و در همین راستا، در سال گذشته با راه‌اندازی سامانه شفافیت، در فاز اول تمامی قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در این سامانه منتشر شد.

معاون شهردار تهران از انتشار اطلاعات مربوط به قراردادهای ۲۵۰ میلیون تومان در سامانه شفافیت قراردادهای شهرداری خبر داد و گفت: در برنامه سوم توسعه، فصلی به‌عنوان حکمروایی شهری پیش‌بینی‌شده که یکی از اصول مهم در این حکمروایی، موضوع شفافیت است؛ هرچقدر مردم بیشتر در جریان امور باشند، ضریب مشارکت آن‌ها در اداره شهر بالاتر رفته و اعتماد و انسجام اجتماعی هم ارتقاء می‌یابد.

وی با بیان اینکه یکی از نوآوری‌های مدیریت شهری در برنامه سوم توجه، تمرکز بر موضوع حکمروایی شهری، تصریح کرد: هوشمند سازی شهری، شفافیت در امور، استفاده از فناوری‌های نوین در اداره شهر و برخورد با فساد از مظاهر حکمروایی خوب شهری است؛ اگر شهر شفاف باشد، بسیاری از مشکلات ساختاری در سازمان و برون سازمان شهرداری حل خواهد شد و با حل این مشکلات، نیمی از مشکلات شهر نیز برطرف می‌شود.

میرزایی با اشاره به موضوع شفافیت در برنامه سوم توسعه شهر تهران، تصریح کرد: بر اساس ماده ۸ احکام پیشنهادی برنامه پنج‌ساله سوم توسعه، شهرداری تهران موظف شده تا کلیه معاملات و فرایندها، تراکنش‌ها و تصمیمات امتیازآور شامل کلیه قراردادهای متوسط به بالا، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، تهاترها، اسناد مربوط به واگذاری‌ها، مجوزهای بهره‌برداری از املاک و مستغلات شهرداری، مصوبات و آرای قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۵ شهرسازی و هرگونه کمک نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقوقی و حقیقی را در سامانه شفافیت اعلام کند.

وی پیوستن شهرداری تهران به سامانه دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات را در همین راستا ارزیابی کرد و گفت: از ابتدای امسال، با پیوستن شهرداری به این سامانه، به ۹۵ درصد سؤالات و درخواست‌های شهروندان از شهرداری پاسخ‌داده‌شده است و این آمادگی هم وجود دارد که شهروندان از هر بخش شهرداری که سؤالی دارند، در سامانه مربوط مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند.