به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «نام‌بُرده» کاری از علی‌اصغر دشتی با حضور آتیلا پسیانی، نگار جواهریان، پانته آ پناهی‌ها، علی باقری، اصغر پیران، رامین سیاردشتی، ایلناز شعبانی و حمید حبیبی‌فر در تماشاخانه ایرانشهر روی‌ صحنه می‌رود.

دیگر عومل «نام‌بُرده» عبارتند از کیوان سررشته نمایشنامه‌نویس، فرشاد فزونی طراحی صدا و موسیقی، شیما میرحمیدی طراح صحنه و لباس، صبا کسمایی طراح نور، فراز اسکندری طراح ویدیو، ماریا حاجیها طراح گریم، فرهاد فزونی طراح گرافیک، مصطفی شب‌خوان طراح حرکت، رها جهانشاهی مدیرتولید، شکوفه طاهری و وحید رهجو گروه کارگردانی، ‌صدف عمویی منشی صحنه، مریم دیهول عکس و تیزر، عسل عباسیان مدیر روابط‌عمومی و مشاور رسانه‌ای و امیر قالیچی تبلیغات مجازی.

«نام‌بُرده» کاری از گروه تئاتر دن کیشوت به تهیه‌کنندگی موسسه هنری دی و سرمایه‌گذاری امیرحسین نفر از ۲۵ مهر اجراهای خود را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز خواهد کرد و بلیت‌فروشی آن از فردا پنجشنبه نوزدهم مهر آغاز خواهد شد.