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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

عوامل «نام‌بُرده» معرفی شدند/ از آتیلا پسیانی تا نگار جواهریان

عوامل «نام‌بُرده» معرفی شدند/ از آتیلا پسیانی تا نگار جواهریان

عوامل نمایش «نامبرده» به کارگردانی علی اصغر دشتی که قرار است در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برود، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «نام‌بُرده» کاری از علی‌اصغر دشتی با حضور آتیلا پسیانی، نگار جواهریان، پانته آ پناهی‌ها، علی باقری، اصغر پیران، رامین سیاردشتی، ایلناز شعبانی و حمید حبیبی‌فر در تماشاخانه ایرانشهر روی‌ صحنه می‌رود.

دیگر عومل «نام‌بُرده» عبارتند از کیوان سررشته نمایشنامه‌نویس، فرشاد فزونی طراحی صدا و موسیقی، شیما میرحمیدی طراح صحنه و لباس، صبا کسمایی طراح نور، فراز اسکندری طراح ویدیو، ماریا حاجیها طراح گریم، فرهاد فزونی طراح گرافیک، مصطفی شب‌خوان طراح حرکت، رها جهانشاهی مدیرتولید، شکوفه طاهری و وحید رهجو گروه کارگردانی، ‌صدف عمویی منشی صحنه، مریم دیهول عکس و تیزر، عسل عباسیان مدیر روابط‌عمومی و مشاور رسانه‌ای و امیر قالیچی تبلیغات مجازی. 

«نام‌بُرده» کاری از گروه تئاتر دن کیشوت به تهیه‌کنندگی موسسه هنری دی و سرمایه‌گذاری امیرحسین نفر از ۲۵ مهر اجراهای خود را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز خواهد کرد و بلیت‌فروشی آن از فردا پنجشنبه نوزدهم مهر آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4426654
آروین موذن زاده

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