به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری اجتماع پرشور بسیجیان در ورزشگاه آزادی تهران و حضور و سخنرانی فرماندهی معظم کل قوا در جمع آنان، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از حضور امیدبخش و معنوی فرماندهی معظم کل قوا در اجتماع بزرگ اقتدار عاشورایی قدردانی کرد.

متن پیام نماینده ولی فقیه در سپاه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی)

بعد التّحیه والسلام

با احترام، ضمن مسالت سلامتی کامل، طول عمر با برکت و عزت روزافزون برای حضرت مستطاب عالی به استحضار می رساند، خبر حضور آن حضرت در جمع با شکوه ده ها هزار نفری فرزندان بسیجی تان در ورزشگاه آزادی، ارزشمند ترین هدیه ای بود که از چند روز قبل روح وجان جوانان مومن و انقلابی این سرزمین را مملو از شوق و ایمان کرده بود. با فرارسیدن صبحدم روز دیدار، این آرزو با زیارت جمال پر نورتان محقق شد.

کلام نافذ و پرصلابت حضرت عالی همچون همیشه با آرامش و طمانینه ای برخاسته از بصیرت و ایمان و یقین همراه بود و نور امید و پیروزی را برجان حضار می تاباند.

جوانان عاشق جهاد و شهادت، مشتاق آن بودند که از رهبر و مقتدایشان پیرامون چشم انداز پیش روی انقلاب اسلامی بشنوند و از وظایف و مسئولیت هایشان در مسیر تحقق آرمان های نظام اسلامی و مقابله با دشمنان این ملت آگاه شوند که رهنمودهای داهیانه تان آشکارتر از گذشته راهگشای آنان بود.

در این جلسه بزرگ و باشکوه که با توجه به موقعیت حساس کشور، منطقه و جهان، در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی تشکیل شده بود، سخنان گهرباری از عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی و شکست ناپذیری ملت ایراد فرمودید.

تاکید بر اینکه « ما هنوز در نیمه راهیم، و باید برسیم به آن قله ای که مورد نظر انقلاب اسلامی است» و یادآوری این حقیقت که در این مسیر هم تلاش لازم است، هم راه بلدی لازم است، هم شجاعت لازم است، هم تدبیر لازم است به خوبی ترسیم کننده راه خطیری است که باید با همه توان برای حرکت در آن گام برداشت.

آنگاه که جوانان کشور را خطاب قرار داده و مسئولیت تحقق همه آرمان های انقلاب در دهه پنجم انقلاب اسلامی را بر دوش آنان نهادید و از ایشان به عنوان موتور پیش برنده قطار انقلاب یاد کردید، چهره جوانان انقلابی حاضر در مراسم و میلیون ها جوان در سراسر کشور، از بزرگی و عظمت این مسئولیت خطیر برافروخته شد و با همه وجود لبیک گویتان بودند.

هنگامی که هجمه های دشمنان ملت از تهدید تا تحریم را نقش بر آب تحلیل نمودید و تار و پود عنکبوتی طراحی های استکبار جهانی را از هم گسیخته دانستید، این حقیقت الهی بیش از پیش در قلب و ذهن ملت ایران تداعی شد که و انّ اوهنّ البیوت لبیت العنکبوت و بر این همه صلابت و اقتدار و شجاعت، تکبیر گفت.

فرزندان حضرتعالی در نهاد مقدس سپاه پاسداران به همراه جوانان بسیجی کشور، ضمن سپاس و قدردانی از تشریف فرمایی و ارائه رهنمودهای راهگشا و امید بخش، اعلام می کنیم که با همه توان در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده ایم و با تمسک به مکتب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) که بر سه رکن، عزت، آزادگی و شهادت استوار شده است، با رهبر و امام و مقتدایمان در آستانه اربعین حسینی(ع) عهد تازه می بندیم که همواره گوش به فرمانتان بوده و تا آخرین قطره خونمان پاسدار خون شهیدان باقی بمانیم و از هیچ تلاشی برای آبادانی فردای ایران اسلامی عزیز دریغ نورزیم.



والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی