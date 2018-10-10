نتایج نهایی آزمونهای دانشنامه پزشکی امشب اعلام می شود

دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سی و دومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی با حضور ۳۷۱ داوطلب و شصت و پنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصص با حضور ۳ هزار و ۹۰۲ داوطلب روز ۱۵ شهریور به صورت همزمان برگزار شد.

وی افزود: سی و دومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی برای نخستین بار به صورت تمام الکترونیک در بیست و پنج رشته برگزار شده است و آزمون دانشنامه تخصصی به صورت کاغذی برای داوطلبان ۲۸ رشته تخصصی برگزار شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: آزمون های شفاهی نیز در ۲۴ رشته فوق تخصصی و در ۲۸ رشته تخصصی برگزار شد. نتایج نهایی تا امشب ۱۸ مهرماه ۹۷ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.