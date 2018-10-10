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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد؛

نتایج نهایی آزمونهای دانشنامه پزشکی امشب اعلام می شود

نتایج نهایی آزمونهای دانشنامه پزشکی امشب اعلام می شود

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: نتایج نهایی آزمون های شصت و پنجمین دانشنامه تخصصی و سی و دومین دانشنامه فوق تخصصی پزشکی سال ۱۳۹۷ امشب اعلام می شود.

دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سی و دومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی با حضور ۳۷۱ داوطلب و شصت و پنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصص با حضور ۳ هزار و ۹۰۲ داوطلب روز ۱۵ شهریور به صورت همزمان برگزار شد.

وی افزود: سی و دومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی برای نخستین بار به صورت تمام الکترونیک در بیست و پنج رشته برگزار شده است و آزمون دانشنامه تخصصی به صورت کاغذی برای داوطلبان ۲۸ رشته تخصصی برگزار شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: آزمون های شفاهی نیز در ۲۴ رشته فوق تخصصی و در ۲۸ رشته تخصصی برگزار شد. نتایج نهایی تا امشب ۱۸ مهرماه ۹۷ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود. 

کد مطلب 4426664

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