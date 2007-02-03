برگزاری کنفرانس مشترک بین 5 عضو دائم شورای امنیت و کشورهای همسایه عراق

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری کویت، "عبدالله گل" اعلام کرد : آنکارا باردیگربه آمریکا پیشنهاد می کند تا بین کشور های همسایه عراق و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل بحران عراق نشستی برگزارشود.

" گل" درادامه این سخنان همچنین اعلام کرد، درنظردارد فردا یکشنبه به آمریکا سفر کند و یکی از محورهای مذاکرات وی با مقامات آمریکایی موضوع عراق خواهد بود.

وزیرامورخارجه ترکیه درپاسخ به سوالی درمورد اینکه آیا کشورش برای برگزاری نشست مشترک بین تهران و دمشق با آمریکا پیشنهادی دارد یا خیر؟ گفت : همسایگان عراق یک طرف این مسئله هستند و کمک به حل بحران عراق یا پیچیده کردن آن در دست آنها است. بنابراین باید به رای و نظرات این دو کشور (ایران وسوریه) توجه کرد.

وی افزود: "احتمال آن وجود دارد که کنفرانسی با حضور5 عضو دائم شورای امنیت و کشورهای همسایه عراق برگزارشود و من دراین باره به مقامات کاخ سفید رایزنی هایی کردم و این بار برای باردیگر این موضوع را پیشنهاد می کنم".