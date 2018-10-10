به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین مهدیشهر به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهر بابیان اینکه فضای شهری این شهرستان باید به سمت اربعین حسینی جریان سازی شود، ابراز داشت: فرهنگ ناب حسینی(ع) و پیادهروی اربعین حسینی در مهدیشهر باید بهگونهای باشد تا حتی افرادی که در پیادهروی اربعین حسینی حضور ندارند تحت تأثیر این فضا و معنویت واقع شود.
وی بابیان اینکه تمامی توان این شهرستان باید در راستای برگزاری اجتماع باشکوه اربعین حسینی در کربلای معلی بسیج شوند، افزود: جریان اربعین حسینی متعلق به حزب و جناح و دیدگاه و سلیقه خاصی نیست و همه مردم و مسئولان باید در این راستا تلاش جدی داشته باشند.
پیادهروی اربعین بزرگترین راهپیمایی جهان
فرماندار مهدیشهر بابیان اینکه فضای اربعین حسینی باید در شهرها و روستاهای کوچک نمود عینی پیدا کند، ابراز داشت: شهرداران سه شهر مهدیشهر، درجزین و شهمیرزاد در راستای فرهنگسازی و ایجاد حال و هوای اربعین حسینی در این شهرستان باید تبلیغات و فضاسازی در محیط شهری را در دستور کار قرار دهند.
ارگی در ادامه تصریح کرد: این مسئله باید در همهجا نشر و تبلیغ شود که بزرگترین کاروان پیادهروی به تعداد سن امام زمان(ع) یعنی یک هزار و ۱۸۵ از شهرستانی که مزین به نام آن حضرت است، در پیادهروی عظیم اربعین حسینی حضور پیدا میکنند.
وی بابیان اینکه پیادهروی اربعین بزرگترین راهپیمایی جهان است، افزود: موکب مهدیشهر در سالهای گذشته در کربلای معلی جلوه و نمود بسیار خوبی داشت و مردم این شهرستان فعالیت خوب و رضایتبخشی داشتند و فرهنگ و جریان حسینی هرساله باید بیشازپیش در مهدیشهر بدرخشد.
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