فرهنگ ایثار را با ابزار هنر به نسل جوان معرفی کنیم

‌به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز در نشست اعضای شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، اظهار کرد: ارائه کارهای پژوهشی این حوزه با ساخت فیلم و هنرهای نمایشی را باید جایگزین سخنرانی ها کرد و به عبارتی باید فعالیت ها را سمعی بصری کنیم.

خباز ادامه داد: برای ترویج هر چه بیشتر و بهتر ارزش ها و فرهنگ ایثار و شهادت باید خود جوانان را پیش انداخت و ما مسئولان دولتی نیز کارهای پشتیبانی را بر عهده بگیریم و محور اصلی کارها مردم باشند.

وی تاکید کرد: برای اجرای برنامه های یازده گانه شورا در بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید زمان بندی لازم درنظر گرفته شود و دستگاه های مختلف با هم افزایی از امکانات یکدیگر استفاده مطلوب را داشته باشند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: باید با نیازسنجی و انجام مطالعات لازم ابتدا بدانیم که مردم به ویژه نسل جوان از ما چه انتظاراتی دارند تا بر مبنای نتایج حاصل از پژوهش ها برنامه ریزی مطلوبی انجام شود و از ظرفیت بی نظیر مردم به ویژه نسل جوان برای پاسخگویی به این انتظارات بهره برداری درست داشته باشیم و همه بدانند که تصمیم های ما بدون حضور مردم بی اثر خواهد بود.

حجت الاسلام یعقوبی نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی نیز لزوم آسیب شناسی سبک زندگی کنونی در جامعه را یادآور شد و گفت: شناخت درد نیمی از درمان است و بدانیم که باید فرهنگ ایثار و شهادت را هنرمندانه به نسل جدید منتقل کنیم.