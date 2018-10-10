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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۱

فرماندار دشتی:

نظارت بر بازار دشتی تشدید شد

نظارت بر بازار دشتی تشدید شد

دشتی- فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار این شهرستان تشدید شد، گفت: واحدهای متخلف جریمه و پلمب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر چهارشنبه در بازدید از بازار شهر خورموج اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور برخی افراد به دنبال سوء استفاده هستند و می خواهند اقلام را احتکار کنند.

وی افزود: در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و مردم هیچ دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند.

نادری با تاکید بر اینکه مردم باید اثرات این بازدیدها را ببیند، تصریح کرد: تامین اقلام مورد نیاز مردم از ضروریات است و باید تلاش کنیم مردم هیچ کمبودی در بازار احساس نکنند.

وی خاطر نشان کرد: امروز از چند مغازه بزرگ در سطح شهرستان بازدید و آن دسته از مغازه هایی که اقدام به گران فروشی کردند به تعزیزات معرفی شدند.

نادری گفت: بازدید از بازار مختص به شهر خورموج نیست و در تمام بخش ها این بازدیدها انجام می گیرد.

وی یادآور شد: مردم نیز گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ به بازرسان صنعت و معدن تجارت شهرستان اطلاع رسانی کنند و این اداره نیز موظف است این گزارشات را پیگیری کند.

کد مطلب 4426696

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