محمد جواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هوای قم طی سه روز آینده کمی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید موقتی و در برخی نقاط همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش میزان بارندگی طی مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: میزان بارش باران طی روز گذشته در شهر قم سه و نیم میلی متر بوده است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم ادامه داد: میزان بارش باران روز گذشته در جمکران سه و ۶ دهم میلی متر، ایستگاه شکوهیه یک و ۶ دهم میلی متر و بیشتر میزان باران نیز در وسف ۶ میلی‌متر بوده است.

وی بیان کرد: سامانه‌ای بارشی از شنبه آینده وارد قم شده و موجب بارندگی در این استان می‌شود.

ترابیان گفت: سرعت وزش باد طی سه روز آینده بین ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی خواهد بود.

وی ادامه داد: حداقل دمای هوای امروز ۱۳ درجه و حداکثر دمای هوا ۲۹ درجه، حداقل دمای هوای پنجشنبه ۱۳ درجه و حداکثر ۳۰ درجه و همچنین حداقل دمای هوای جمعه ۱۴ درجه و حداکثر ۳۱ درجه خواهد بود.