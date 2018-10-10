ایزدیار: طلای پنجم را با رکوردشکنی می گیرم 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، شاهین ایزدیار در مورد کسب این مدال گفت: خدا را شکر که در SB۸ هم توانستم به مدال طلا برسم و رقبای خود از کشورهای ژاپن، قزاقستان و چین تایپه را شکست بدهم. این اتفاق برایم بسیار شیرین بود. البته با رکورد شخصی خودم در ۱۰۰ متر قورباغه چند ثانیه ای فاصله داشتم که دلیل مشخصی داشت.

او اضافه کرد: تمام قدرتم را ذخیره کردم تا در شنای ۵۰ متر آزاد رکوردشکنی کنم. من در ۱۰۰ متر قورباغه با همین رکورد فعلی هم توانستم مدال طلا بگیرم و نیاز نبود فشار بیشتری به بدنم وارد کنم. امیدوارم بتوانم در ۵۰ متر، رکورد آسیا که در دست خودم است را جابجا کنم و طلای پنجم را به دست بیاورم.

شاهین در نهایت گفت: «این مدال را به همه مردم ایران تقدیم می کنم که همواره برای تمامی اعضای کاروان ما، انرژی مثبت می فرستند. امیدوارم باز هم صاحب گردن آویز طلا شوم و بیش از اینها باعث خوشحالی مردم کشورم شوم.