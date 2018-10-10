خط مقدم برخورد با ناهنجاری ها نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر چهارشنبه در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی که در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد اظهارکرد:باید بدانیم در تمام نقاط دنیا و کشورهای منطقه ، پلیس و نیروی نظم دهنده وجود دارد اما تفاوت پلیس جمهوری اسلامی ایران با مناطق دیگر ولایی بودن آن است.

وی افزود: در ساختار ایران اسلامی، فرماندهی کل قوا قرار دارد که اطاعت از فرمان ایشان واجب بوده و این ولایی بودن جای شکرگزاری دارد که باید قدردان این مهم باشیم.

رئیسی گفت: امروز برترین سخنی که در بحث مدیریت گفته می شود این است که مردم محور باشیم و باید بتوانیم محبت مردم را برای خودمان داشته باشیم. روابط بین مردم و پلیس در دنیا یک رابطه خاص است ولی در کشو ما بین مردم و پلیس رابطه محبت آمیزی وجود دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد:فرماندهان انتظامی باید به نیروهای زیرمجموعه نگاه محبت آمیز داشته باشند زیرا در درون همه سازمان ها، روابط باید منظم و بر اساس کرامت انسانی باشد تا کارها به بهترین وجه ممکن برای رضایتمندی مردم عزیز انجام پذیرد.

رئیسی بیان کرد: با سلامت نیروی انتظامی تضمین کننده سلامت تعداد زیادی از ادارات کشور است و باید گفت خط مقدم برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی، نیروی انتظامی است.

تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: پلیس خراسان رضوی سالانه میزبان ۳۰ میلیون زائر بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی الرضا(ع) است و با تلاش شبانه روزی و مضاعف توانسته به بهترین شکل ممکن امنیت و آسایش خیل عظیم زائران را تامین کند که این زحمات قابل تقدیر است.