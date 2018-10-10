۲ میلیارد لیتر فرآورده نفتی از منطقه شمال شرق انتقال یافت

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه دو میلیارد و ۳۶۵میلیون لیتر معادل ۱۴میلیون و ۸۷۵هزار بشکه انواع فراورده‌های نفتی از شرکت خط ولوله شمال شرق در شش‌ماهه امسال انتقال‌یافته است، ابراز داشت: این محصولات نفتی انواع فرآورده بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت جت را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه میزان کل فرآورده‌های انتقال‌یافته توسط این منطقه معادل یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون تن کیلومتر است، افزود: فرآیند انتقال در منطقه شمال شرق از طریق خطوط لوله‌ هشت، ۱۰، ۲۰ و۲۲ اینچ با بهره‌گیری از چهار مرکز انتقال نفت و ۱۰تأسیسات نفتی در کمترین زمان و با ایمن‌ترین شکل انجام می‌شود.

انتقال چهار میلیون بشکه بنزین

معاون عملیات خط ولوله منطقه شمال شرق بابیان اینکه طی شش‌ماهه نخست امسال ۶۴۵میلیون لیتر بنزین حدود چهار میلیون بشکه توسط خطوط لوله منطقه شمال شرق انتقال یافت، ابراز داشت: از این میزان ۲۳۳میلیون لیتر به انتقال بنزین یورو چهار و ۴۱۲میلیون لیتر به بنزین معمولی مربوط می‌شود.

ابراهیمی بابیان اینکه در فصول بهار و تابستان امسال یک میلیارد و ۵۲۵میلیون لیتر گازوئیل حدود ۹میلیون و ۶۰۰هزار بشکه نیز انتقال‌یافته است، تصریح کرد: از این میزان یک میلیارد و ۳۲۳میلیون لیتر نفت گاز معمولی و ۲۰۲میلیون لیتر آن نفت گاز پاک گزارش می‌شود.

وی افزود: در همین مدت شش‌ماهه نخست امسال ۵۳میلیون لیتر نفت جت حدود ۳۳۳ هزار بشکه و ۱۴۲میلیون لیتر شامل ۸۹۳هزار بشکه نفت سفید نیز انتقال‌یافته است.

تامین سوخت ۳نیروگاه برق

معاون عملیات خط ولوله منطقه شمال شرق بابیان اینکه سوخت سه نیروگاه‌ مستقر در حوزه عملکرد این منطقه تأمین می‌شود، ابراز داشت: در نیمه اول امسال ۲۲۰هزار بشکه(حدود ۳۵ میلیون لیتر) سوخت نیروگاه سمنان، ۱۱۳هزار بشکه (حدود۱۸میلیون لیتر) سوخت نیروگاه شاهرود و ۲۸۰هزار بشکه (حدود ۴۴ میلیون و ۵۰۰هزار بشکه) سوخت نیروگاه نیشابور تأمین‌شده است.

ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: استان خراسان رضوی با یک میلیارد و ۶۸۲ میلیون لیتر و استان سمنان با ۳۶۵ میلیون لیتر به ترتیب بیشترین سهم و کمترین سهم از این عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی یکی از مطمئن‌ترین و ایمن‌ترین راه‌های ارسال فرآورده‌های مختلف در گستره پهناور منطقه شمال شرق محسوب می‌شود که در مقایسه با انتقال جاده‌ای آن، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است.