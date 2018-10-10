  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

عظیمی: نه از خودم راضی هستم نه از میزبانی اندونزی 

عظیمی: نه از خودم راضی هستم نه از میزبانی اندونزی 

قدیمی ترین عضو تیم ملی دو ومیدانی در بازی های پاراآسیایی از میزبانی کشور اندونزی انتقاد کرد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، اسداله عظیمی قدیمی ترین تیم ملی دو و میدانی در بازی های پاراآسیایی درباره حضورش در جاکارتا گفت: در مسابقات پرتاب وزنه به مدال نقره رسیدم. خوشبختانه در این کلاس مدال طلا و نقره به ایران رسید که همین نکته برای ما خیلی مهم بود اما با اینحال توقع داشتم که بسیار بهتر از این کار کنم.

عظیمی همچنین ادامه داد: البته من نه از خودم راضی هستم و نه از میزبانی اندونزی اما با اینحال باید بگویم که همه تلاشم را کردم تا بتوانم بهترین مدال را بگیرم اما به هر حال همیشه کم کاستی های در مسابقات وجود دارد که این بار هم حتما مشکلاتی وجود داشته که باید در آینده به فکر رفع آنها بود.

کد مطلب 4426718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها