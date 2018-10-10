عظیمی: نه از خودم راضی هستم نه از میزبانی اندونزی 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، اسداله عظیمی قدیمی ترین تیم ملی دو و میدانی در بازی های پاراآسیایی درباره حضورش در جاکارتا گفت: در مسابقات پرتاب وزنه به مدال نقره رسیدم. خوشبختانه در این کلاس مدال طلا و نقره به ایران رسید که همین نکته برای ما خیلی مهم بود اما با اینحال توقع داشتم که بسیار بهتر از این کار کنم.

عظیمی همچنین ادامه داد: البته من نه از خودم راضی هستم و نه از میزبانی اندونزی اما با اینحال باید بگویم که همه تلاشم را کردم تا بتوانم بهترین مدال را بگیرم اما به هر حال همیشه کم کاستی های در مسابقات وجود دارد که این بار هم حتما مشکلاتی وجود داشته که باید در آینده به فکر رفع آنها بود.