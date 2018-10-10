  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۷

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان:

مقاومت مردم باعث شده آمریکا در مقابل ما زانو بزند

مقاومت مردم باعث شده آمریکا در مقابل ما زانو بزند

سنندج -رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان گفت:دشمنان انقلاب پس ازاینکه نتوانستند باتحریم های خود مقاومت مردم ما راشکست دهند اکنون در مقابل ما به زانو درآمده و می خواهند پای میز مذاکره بنشینیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی کیانی ظهر امروز در همایش منطقه ای ۵۴۰۰ شهید استان کردستان که در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سنندج برگزار شد، اظهارداشت: راه شهدا مسیری است که ما در در مقابل توطئه های دشمنان انقلاب بیمه می کند و باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه به ویژه در میان جوانان اشاعه دهیم.

وی افزود: دشمنان نظام چندین سال است به دنبال ضربه زدن به ما هستند و امروز که می بینند ما به جایی رسیده ایم که نمی توانند مقاومت ما را بشکنند، در مقابل پای ما زانو زده اند و می خواهند پای میز مذاکره بنشینیم و این نشان می دهد آنها بار دیگر در مقابل عزم و اراده مردم ایران شکست خورده اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان ادامه داد: امنیت و آرامش امروز ما به برکت خود شهدا و اگر صبر و شکیبایی خانواده شهدا نبود چه بسا که این امنیت و آرامش را ما اکنون در جامعه نمی دیدیم.

کیانی یادآور شد: تنها راه مقابله با دشمنان انقلاب و حفظ ارزش های آن پایداری است و ادامه راه شهدا ما در رسیدن به این هدف یاری می دهد هر چند که راه طولانی داریم اما این مقاومت در نهایت عزت و هویت اسلامی را برای ما به دنبال دارد.

وی بیان کرد: انحراف از مسیر و راه شهدا جفا به خون شهدا و خانواده های آنان است و ادامه این مسیر می تواند همه مسلمانان را به رهایی از استکبار برساند.

کد مطلب 4426725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها