مقاومت مردم باعث شده آمریکا در مقابل ما زانو بزند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی کیانی ظهر امروز در همایش منطقه ای ۵۴۰۰ شهید استان کردستان که در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سنندج برگزار شد، اظهارداشت: راه شهدا مسیری است که ما در در مقابل توطئه های دشمنان انقلاب بیمه می کند و باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه به ویژه در میان جوانان اشاعه دهیم.

وی افزود: دشمنان نظام چندین سال است به دنبال ضربه زدن به ما هستند و امروز که می بینند ما به جایی رسیده ایم که نمی توانند مقاومت ما را بشکنند، در مقابل پای ما زانو زده اند و می خواهند پای میز مذاکره بنشینیم و این نشان می دهد آنها بار دیگر در مقابل عزم و اراده مردم ایران شکست خورده اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان ادامه داد: امنیت و آرامش امروز ما به برکت خود شهدا و اگر صبر و شکیبایی خانواده شهدا نبود چه بسا که این امنیت و آرامش را ما اکنون در جامعه نمی دیدیم.

کیانی یادآور شد: تنها راه مقابله با دشمنان انقلاب و حفظ ارزش های آن پایداری است و ادامه راه شهدا ما در رسیدن به این هدف یاری می دهد هر چند که راه طولانی داریم اما این مقاومت در نهایت عزت و هویت اسلامی را برای ما به دنبال دارد.

وی بیان کرد: انحراف از مسیر و راه شهدا جفا به خون شهدا و خانواده های آنان است و ادامه این مسیر می تواند همه مسلمانان را به رهایی از استکبار برساند.