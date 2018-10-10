فرانسوی ها ماکرون را جوانی مغرور و کم تجربه می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، مؤسسه نظرسنجی ایفوپ (IFOP) فرانسه از یک جامعه آماری معیّن از شهروندان این کشور خواسته است تا واژههایی را که با شنیدن نام امانوئل ماکرون به ذهنشان میرسد بیان کنند. نتیجه این نظرسنجی نشان میدهد که بیشتر مردم فرانسه رئیس جمهوری خود را با واژههای «جوان»، «مغرور» و «بیخبر از جامعه» توصیف میکنند.
مؤسسه ایفوپ میگوید برای اجتناب از خط دهی به افراد مورد پرسش در جریان نظرسنجی، گزینههای متعدد مطرح نکرده و تنها از آنها خواسته تا نخستین کلماتی را که با شنیدن نام ماکرون به ذهنشان میرسد بگویند. برای همین هم نتایج به دست آمده و تشابه واژگان گفته شده برای کارشناسان جالب بوده است.
محبوبیت امانوئل ماکرون در ماههای اخیر به دلایل مختلف دچار افت بسیاری شده بود. مهمترین این دلایل، ماجرای کتک خوردن دو جوان معترض از دستیار نزدیک رئیس جمهوری به نام الکساندر بنالا در جریان تظاهرات روز کارگر در ۱۱ اردبیهشت گذشته بود.
استعفای سه وزیر کابینه ماکرون در هفتههای اخیر نیز مزید بر علت کاهش محبوبیت او شده و کابینهاش را به مرز بحران نزدیک کرده است. آخرین و مهمترین مورد استعفا در کابینه کنونی فرانسه، انصراف ژرار کلمب، وزیر کشور بوده است.
گفته میشود هدف کلمب بازگشت به سمت قبلی خودش یعنی شهردار لیون است، تحلیلی که با توجه به استعفای ژرژ کپنکیان از شهرداری لیون، واقعی به نظر میرسد.
با این همه نتایج یک نظرسنجی دیگر نشان میدهد محبوبیت ماکرون در ابتدای پائیز با ۴ درصد افزایش به ۳۳ درصد رسیده است.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد که ۶۹ درصد مردم فرانسه این فرضیه را که ماجرای استعفای ژرار کلمب پوششی برای تحتالشعاع قرار دادن ماجرای الکساندر بنالا و تطهیر ماکرون در این ماجراست، پذیرفتهاند.
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