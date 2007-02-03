93 درصد اهداف دولت در فروش سهام شرکتهای دولتی محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قانون بودجه سال‌جاری دولت موظف بوده در نه ماهه اول امسال 5 هزار و 550 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی را بفروشد.

این درحالی است که عملکرد دولت در این مدت از فروش 481.8 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی حکایت دارد.

در عین حال، باوجود این که دولت در نه ماهه اول امسال 481.8 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی را فروخته که این رقم در مدت مشابه سال قبل یک‌هزار و 254.7 میلیارد ریال بوده است.

به عبارت دیگر، رقم فروش سهام شرکت های دولتی در نه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 62 درصد کاهش نشان می دهد.

در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است که دولت در مجموع 7 هزار و 400 میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی را به‌فروش برساند.

در عین حال، لایحه بودجه 86 بر اجرای سیاست‌های اصل 44 و زمینه سازی برای جلب مشارکت مردم به منظور انجام بخشی از وظایف و اموری که بر عهده دولت است، با اعمال حمایت‌های لازم تاکید دارد.

در این لایحه پیش بینی شده است که در سال آینده 70 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی فروخته شود.

گفتنی است، از سال 1370 تا 1384 فقط 2 هزار و 700 میلیارد تومان خصوصی‌سازی صورت گرفته است.