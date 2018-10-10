اتفاقی عجیب و کم نظیر در مسابقات شنای بازیهای پاراآسیایی 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، در رشته شنا ۱۰۰ متر کرال پشت، دو ورزشکار با یک رکورد مشترک، به مقام قهرمانی رسیدند که حداقل در رشته شنا، اتفاقی کم نظیر است.

شناگر ژاپنی و فیلیپینی به صورت مشترک، رکورد یک دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۹۰ صدم ثانیه را از آن خود کردند تا حتی در صدم ثانیه نیز شریک باشند. کمیته مسابقات نیز هر دو نفر را به عنوان قهرمان انتخاب کرد و به هر دو ورزشکار مدال طلا داد. سپس سرود ملی هر دو کشور به صورت پشت سر هم در سالن نواخته شد و پرچم شان نیز با هم به عنوان تیم های نخست، به اهتزاز درآمد.

نکته جالب تر اینکه سومین نفری که روی سکو حضور داشت، به مدال برنز رسید! در واقع این مسابقه، مدال نقره نداشت و بعد از آن که دو نفر طلایی شدند، به نفر سوم مدال برنز اهدا شد. این نیز از جمله زیبایی ها و چالش های مهم در داوری شنا به حساب می آید.