واژگونی یک دستگاه مینی بوس با ۱۱ مصدوم در شهرری

ابراهیم تاجیک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دقایقی قبل یک دستگاه مینی بوس در بزرگراه آوینی روبروی پمپ گاز قبل از ورودی رجایی واژگون شد.

وی اضافه کرد: امدادگران هلال احمر به محض اطلاع از این حادثه در محل حاضر شده و عملیات امدادی را آغاز کردند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران گفت: در این حادثه خوشبختانه هیچ مورد فوتی نداشته ایم.

تاجیک نوری در ادامه با بیان اینکه ۶ نفر از این مصدومین به مراکز درمانی انتقال یافته اند گفت: این مصدومان توسط ۴ دستگاه امبولانس جمعیت هلال احمر و ۱۲ نیروی عملیاتیبه بیمارستان هفتم تیر منتقل شده اند.

وی همچنین بیان داشت: ۵ مورد از مصدومین هم در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شده اند و علت این حادثه نیز فعلا ترکیدگی لاستیک مینی بوس اعلام شده است.