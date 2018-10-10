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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

معاون امدادونجات هلال احمر استان تهران خبر داد؛

واژگونی یک دستگاه مینی بوس با ۱۱ مصدوم در شهرری

واژگونی یک دستگاه مینی بوس با ۱۱ مصدوم در شهرری

ری- معاون امدادونجات هلال احمر استان تهران از واژگونی یک دستگاه مینی بوس با ۱۱ مصدوم در شهرری خبر داد.

ابراهیم تاجیک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دقایقی قبل یک دستگاه مینی بوس  در بزرگراه آوینی روبروی پمپ گاز قبل از ورودی رجایی واژگون شد.

وی اضافه کرد: امدادگران هلال احمر به محض اطلاع از این حادثه در محل حاضر شده و عملیات امدادی را آغاز کردند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران گفت: در این حادثه خوشبختانه هیچ مورد فوتی نداشته ایم.

تاجیک نوری در ادامه با بیان اینکه ۶ نفر از این مصدومین به مراکز درمانی انتقال یافته اند گفت: این مصدومان توسط ۴ دستگاه امبولانس جمعیت هلال احمر و ۱۲ نیروی عملیاتیبه بیمارستان هفتم تیر منتقل شده اند.

وی همچنین بیان داشت: ۵ مورد از مصدومین هم در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شده اند و علت این حادثه نیز فعلا ترکیدگی لاستیک مینی بوس اعلام شده است.

کد مطلب 4426735

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