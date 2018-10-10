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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۱

مامور تشکیل شورای نظارت بر سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد منصوب شد

مامور تشکیل شورای نظارت بر سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی عبدالرسول پورعباس را به عنوان مامور تشکیل شورای نظارت بر سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی عبدالرسول پورعباس را به عنوان مامور تشکیل شورای نظارت بر سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «با توجه به سوابق ارزنده جنابعالی در امر سنجش و پذیرش کشور، بدینوسیله به شما ماموریت داده می شود ضمن تشکیل شورای نظارت بر سنجش و پذیرش متشکل از جنابعالی و معاونان امور پزشکی و آموزشی و رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه نسبت به نظارت و بررسی تمامی مراحل مربوط به پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی اقدام کنید تا ضمن حفظ حقوق داوطلبان، هر نوع ابهامات موجود در مورد گروه های پذیرفته شده و ذخیره ها برطرف شود.

همچنین گزارش هر نوع کوتاهی، مسامحه یا اشکالات احتمالی برای تصمیم گیری بعدی به اینجانب منعکس شود.

 مرکز سنجش و پذیرش و تمامی واحدهای ذی ربط دانشگاه هر نوع همکاری لازم را با جنابعالی مبذول خواهند داشت.»

کد مطلب 4426795
شیوا سعیدی

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